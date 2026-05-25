Dziennikarka TVP skradła show na Gali Ekstraklasy. Od jej kreacji trudno oderwać wzrok!

Zakończony właśnie sezon rozgrywek najwyższej polskiej ligi piłkarskiej dostarczył kibicom niesamowitych emocji. Ostateczne rozstrzygnięcia ważyły się do ostatnich minut finałowej kolejki. Najlepiej z tej zaciętej rywalizacji wyszedł Lech Poznań, któremu udało się utrzymać mistrzowską koronę. Zgodnie z tradycją, tuż po zakończeniu zmagań na boiskach, przedstawiciele piłkarskiego świata spotkali się w stolicy, by wspólnie podsumować minione miesiące. Wśród wielu znakomitych gości uczestniczących w tym wydarzeniu, to właśnie Sylwia Dekiert przyciągnęła największą uwagę.

Dziennikarka TVP Sport olśniewa na uroczystości podsumowującej sezon

Prezenterka telewizyjna od lat regularnie gości na tym prestiżowym wydarzeniu, za każdym razem prezentując nienaganny styl i kradnąc spojrzenia zgromadzonych, dorównując blaskiem nagradzanym sportowcom. Na tegoroczną ceremonię zdecydowała się założyć elegancką, czarną suknię z bardzo odważnym wycięciem w górnej części. Jej zachwycający wygląd sprawił, że natychmiast stała się ulubienicą obecnych na miejscu fotografów, którzy nie odstępowali jej na krok!

Oto zestawienie kandydatów do nagród we wszystkich kategoriach:

Bramkarz sezonu: Ivan Brkić (Motor Lublin), Jasmin Burić (Zagłębie Lubin), Xavier Dziekoński (Korona Kielce), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Rafał Strączek (GKS Katowice)

Obrońca sezonu: Rafał Janicki (Górnik Zabrze), Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice), Marcin Kamiński (Wisła Płock), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnik sezonu: Ali Gholizadeh (Lech Poznań), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik sezonu: Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk), Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa), Karol Czubak (Motor Lublin), Mikael Ishak (Lech Poznań), Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Trener sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań), Michal Gasparik (Górnik Zabrze), Rafał Górak (GKS Katowice), Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)