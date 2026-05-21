Klamka zapadła. Lukas Podolski oficjalnie właścicielem Górnika Zabrze

Zarządzanie zabrzańskim klubem przechodzi w nowe ręce. Lukas Podolski zakupił od władz miasta 86 procent udziałów w Górniku, stając się tym samym jego głównym właścicielem. Należąca do piłkarza firma LP Holding GmbH posiadała dotychczas nieco ponad 8 procent akcji. Po sfinalizowaniu obecnej transakcji były snajper reprezentacji Niemiec kontroluje niemal 94 procent własności klubu. Kwota wykupu miejskiego pakietu opiewać miała na niespełna 4 miliony złotych. Porozumienie zakładać ma również dokapitalizowanie spółki kwotą 12,5 miliona złotych oraz wzięcie na siebie ciężaru zadłużenia rzędu około 30 milionów euro. Szczegóły ogłoszono w czwartek, 21 maja, podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem zawodnika i prezydenta Zabrza, Kamila Żbikowskiego.

Koniec epoki na Camp Nou. Łzy Anny Lewandowskiej, polskie gwiazdy na trybunach i owacja dla „Lewego”

Zdjęcia: Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków

100

Przed chwilą udało nam się dopełnić wszystkich formalności, podpisaliśmy odpowiednie dokumenty. Oczywiście będzie jeszcze procedowane zgłoszenie do rejestru akcjonariuszy, ale tak naprawdę od dzisiaj Lukas Podolski jest większościowym akcjonariuszem, czyli głównym właścicielem Górnika Zabrze

Takie stanowisko przedstawił włodarz miasta.

Musieliśmy to zrobić, bo jako miasto Zabrze nie byliśmy w stanie zapewnić Górnikowi lepszej przyszłości. Musimy zająć się swoimi wyzwaniami i problemami

Żbikowski uzupełnił swoją wypowiedź, wskazując na konieczność skupienia się samorządu na sprawach lokalnych. Lukas Podolski podchodzi do nowego wyzwania z entuzjazmem, mając jednocześnie świadomość piętrzących się trudności.

Gdyby wcześniej klub był trochę mądrzej zarządzany, to sytuacja dziś mogłaby być inna i pieniądze, które trafią do nas z europejskich pucharów można by przeznaczyć na akademię. Niestety klub dalej ma długi, finansowo dalej jest nie za bardzo. Trzeba to poukładać i zobaczyć, gdzie zainwestować

Podkreślił to wybitny gracz.