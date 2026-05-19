Kariera polskiej siatkarki nabiera tempa! Julia Szczurowska podbiła serca tureckich kibiców

Poziom rozgrywek siatkarskich nad Bosforem stoi na niezwykle wysokim poziomie i wiąże się z gigantyczną presją wyniku. W takich trudnych warunkach Julia Szczurowska udowodniła swoją wielką wartość jako zawodniczka renomowanego Besiktasu i szybko wyrosła na czołową postać całej drużyny. Skuteczność na boisku oraz niezwykły urok osobisty polskiej atakującej zagwarantowały jej uwielbienie miejscowych fanów! W nadchodzących miesiącach utalentowana siatkarka zmieni klubowe barwy i będzie reprezentować zespół Kuzeyboru.

Sukcesy Julii Szczurowskiej w Turcji i powołanie do reprezentacji Polski

Ogromną popularność naszej zawodniczki doskonale obrazuje jej internetowa aktywność. W mediach społecznościowych regularnie przybywa wyrazów uznania, a profil polskiej sportsmenki na Instagramie zgromadził już niemal siedemdziesiąt tysięcy zaangażowanych obserwatorów, w dużej mierze z Turcji. Zbudowanie tak silnej marki osobistej w lidze naszpikowanej międzynarodowymi gwiazdami jest nie lada osiągnięciem. Warto dodać, że utalentowana siatkarka znalazła również osobiste szczęście w tym kraju, ponieważ jej partnerem jest turecki koszykarz Servet Alperen Kurnaz.

Doskonała dyspozycja prezentowana w zagranicznych rozgrywkach ligowych zwróciła uwagę trenera naszej drużyny narodowej. Oficjalne powołanie Julii Szczurowskiej do reprezentacji Polski na sezon 2026 stanowi najlepszy dowód zaufania i potwierdza jej nieprzeciętne umiejętności. Rozgrywki w tym okresie będą miały ogromne znaczenie dla przygotowań do najważniejszych turniejów międzynarodowych. Obecność atakującej w kadrze przez kolejny rok sugeruje, że sztab szkoleniowy upatruje w niej ważny element zespołu na długie lata. Zapraszamy do obejrzenia fotografii polskiej zawodniczki w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć powyżej.