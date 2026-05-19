Uczestnicy "Love is Blind: Polska" ujawniają sekrety. Przed kamerami ukryto zaręczyny kilku par

Zasady eksperymentu społecznego "Love is Blind". Jak wyglądają randki w ciemno?

Wspomniana produkcja platformy Netflix to popularny eksperyment społeczny, badający możliwość stworzenia prawdziwej relacji miłosnej bez oceniania wyglądu drugiej osoby. Cały mechanizm opiera się na trzech najważniejszych krokach. Na samym początku wolne osoby konwersują ze sobą, siedząc w specjalnie przygotowanych, oddzielnych pokojach zwanych podsami. Uczestnicy jedynie odbierają bodźce dźwiękowe od swojego rozmówcy, jednak nie mają szansy na dostrzeżenie jego fizjonomii czy figury. Głównym założeniem jest wykreowanie silnej relacji bazującej w stu procentach na dialogu oraz zbieżności cech osobowościowych. Jeżeli dwoje ludzi zdecyduje się na zaręczyny, to po takich deklaracjach mogą wreszcie stanąć twarzą w twarz i zobaczyć swoich przyszłych małżonków.

W trakcie kolejnego etapu programu zakochani udają się na wspólny wyjazd, po którym wprowadzają się do jednego mieszkania, aby przetestować pociąg fizyczny i zgodność w rutynowych obowiązkach domowych. Uczestnicy stają także przed wyzwaniem zaprezentowania nowej miłości swoim najbliższym krewnym oraz przyjaciołom. Ostatnim akordem jest oficjalna ceremonia, podczas której bohaterowie przed urzędnikiem stanu cywilnego dokonują ostatecznego wyboru dotyczącego swojej przyszłości, decydując się na zawarcie związku małżeńskiego lub publiczne rozstanie. Ten telewizyjny projekt zdobył gigantyczną popularność na całym świecie, a niedawno doczekał się również swojej oficjalnej, polskiej wersji.

Niepublikowane zaręczyny w "Love is Blind: Polska". Produkcja pominęła kilka par

W zagranicznych odsłonach tego show widzowie niejednokrotnie dowiadywali się z forum Reddit, że zakochani tworzyli niezwykle trwałe więzi, prowadzące nie tylko do narzeczeństwa, ale i ślubu. W jednym z amerykańskich sezonów zaistniała sytuacja, gdzie dwoje ludzi całkowicie pominięto w ostatecznym montażu telewizyjnym, a mimo to po pewnym czasie sformalizowali oni swoją relację na ślubnym kobiercu.

Fani rodzimej edycji przypuszczali, że podobne sytuacje mogły mieć miejsce również na naszym podwórku. Niedługo po wyemitowaniu greckich wakacji uczestników, w sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia. W polskiej wersji "Love is Blind" oświadczyn było znacznie więcej, jednak ostatecznie twórcy zdecydowali się pokazać tylko pięć par, zapraszając je do dalszej części eksperymentu.

- Podczas tego eksperymentu zaręczyłam się z... Kamilem. Natomiast po 16 godzinach zerwaliśmy je i nie kontynuowaliśmy naszej znajomości. Dlatego właśnie nie mogliście zobaczyć naszej historii w programie. Mimo, że niestety nie wyszłam z tego programu z mężem, to bardzo miło wspominam ten czas i bardzo chętnie powtórzyłabym ten eksperyment ponownie. Cała produkcja bardzo nas dbała, zarówno podczas eksperymentu, jak i po jego zakończeniu, za co bardzo dziękuję - powiedziała Ewelina na instagramie.

Swoją drugą połówkę odnalazł tam również Radek, który przyznał, że „nie zdradzi nic do reuniona, ponieważ nie może na razie nic wyjawić”. Uczestnik zdecydował się jedynie na krótkie podsumowanie swoich dotychczasowych przeżyć w ramach tego netflixowego eksperymentu.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że w programie zaręczyli się również tacy bohaterowie jak:

Kamil wspólnie z Eweliną,

Gosia u boku Radka,

Julka z Mateuszem,

Karolina z Lubiczem

Nicole i Filip Nowy.

Znaczna część pominiętych przez kamery uczestników otwarcie zapowiedziała, że wszelkie dodatkowe szczegóły ujawni opinii publicznej dopiero po emisji specjalnego odcinka zamykającego pierwszy sezon.