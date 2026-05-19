Julita z "Love is Blind: Polska" zdradza kulisy. Tak w szkole zareagowali na jej udział

Zasady eksperymentu społecznego w "Love is Blind: Polska"

Hitowa produkcja Netflixa rzuca uczestnikom wyzwanie, by zakochali się bez fizycznego kontaktu i oceniania wyglądu potencjalnego partnera. Single budują więzi podczas wielogodzinnych rozmów w specjalnych pokojach, a pierwsze spotkanie twarzą w twarz odbywa się dopiero po oświadczynach. Narzeczeni następnie sprawdzają swoją relację w codziennych, prozaicznych sytuacjach, by ostatecznie podjąć decyzję przed ołtarzem. Ogromny sukces formatu na świecie zaowocował lokalnymi edycjami w krajach takich jak Japonia, Brazylia, Niemcy i Szwecja, co docelowo przetarło szlak dla polskiej wersji programu.

Sonda Czy obejrzysz "Love is Blind: Polska"? Tak Nie Jeszcze nie wiem Nie mam zdania

Wzruszająca historia Julity w programie "Love is Blind: Polska"

Julita błyskawicznie zaskarbiła sobie sympatię widzów dzięki głęboko poruszającej opowieści o tragicznej stracie męża. Jako młoda wdowa stanęła przed wyzwaniem, gdy samodzielnie wychowywała nowo narodzonego syna i jednocześnie musiała ukończyć studia wyższe. Uczestniczka netflixowego przeboju z dumą podkreślała na ekranie, że zdołała świetnie poradzić sobie z tymi wszystkimi życiowymi trudnościami.

W trakcie trwania telewizyjnego eksperymentu kobieta nawiązała silną więź emocjonalną z dwoma uczestnikami: Filipem oraz Jackiem, ale ostatecznie przyjęła oświadczyny tego drugiego. Poza kabinami szybko okazało się, że narzeczeni mają nieco odmienne wizje wspólnej przyszłości. Podejmowali liczne próby znalezienia kompromisu z bardzo różnym skutkiem, a w pewnym momencie nawet zaczęli symulować przebywanie w odizolowanych kabinach, mając nadzieję, że to ułatwi im w pełni szczerą komunikację.

Telewizyjny partner miał również okazję poznać syna Julity, Mikołaja. Chłopiec zachowywał jednak wyraźny dystans i nie podchodził do tego telewizyjnego eksperymentu z pełnym entuzjazmem oraz nie krył powściągliwości wobec nowej relacji swojej mamy.

Zofia Zborowska o relacji z ukochanym mężem. Tak dba o relacje z Andrzejem Wroną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Julita o łączeniu pracy z "Love is Blind". Reakcja uczniów na udział nauczycielki

Przez cały czas trwania emisji uczestniczka wielokrotnie zwracała uwagę na trudności w godzeniu intensywnego planu nagrań z obowiązkami zawodowymi. Każdego dnia dojeżdżała ze stolicy do placówki edukacyjnej pod Radomiem, by realizować się jako pedagog. Ostatnio za pośrednictwem profilu na Instagramie wyznała, jak w rzeczywistości wyglądały kulisy nagrywania tego popularnego formatu.

- Byłam potwornie zmęczona. I żeby nie było, ja wiem, że masę ludzi dojeżdża niebotyczne kilometry do pracy, ale dla mnie to nie było łatwe, bo na co dzień mam dosłownie kawałek. Dodatkowo nie mogłam wracać do swojego domu, przyzwyczajeń, bliskich tylko gdzieś gdzie często byłam sama. Dodam, że zrezygnowałam też z dodatkowego zarobku - powiedziała Julita.

Szybko okazało się, że podopieczni, których na co dzień edukuje, nie kryli ogromnego entuzjazmu wobec medialnego debiutu nauczycielki na znanej platformie streamingowej.

- Moi uczniowie każdego dnia o coś wypytują. To takie urocze, bo nie mogę nic im powiedzieć, a oni kompletnie nie odpuszczają - mówiła Julita.

Środowisko szkolne, obejmujące zarówno grono pedagogiczne, jak i rodziców uczęszczających tam dzieci, przyjęło jej telewizyjną przygodę z pełnym zrozumieniem. Uczestniczka wprost zaznaczyła, że nie doświadczyła żadnych przejawów hejtu ani złośliwej krytyki ze strony swojego najbliższego otoczenia zawodowego.