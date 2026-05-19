"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4224

W serialu "Pierwsza miłość" ostatnie wydarzenia wywołały sporo szumu wśród bohaterów, a plotki o rzekomym aresztowaniu Waldka postawiły całą wieś na równe nogi. Chociaż policjant zapewnił, że mężczyzna nie usłyszał żadnych zarzutów, mieszkańcy nagle stracili zapał do poszukiwań, skupiając swoją uwagę na niespodziewanym sojuszu Róży oraz Miry. Tymczasem we Wrocławiu Melka i Laura mocno zaniepokoiły się zniknięciem bezdomnego Marcinka, a w całą sprawę niespodziewanie zaangażowała się Łucja Reterska. Na polu zawodowym również nie działo się najlepiej, zwłaszcza w We-Medzie, gdzie trudna relacja Julity i Florka podczas praktyk dosłownie przeraziła jedną z pacjentek. Ostatecznie Marek stracił cierpliwość do zachowania młodych ludzi i zażądał ich natychmiastowego usunięcia ze stażu. Zobaczmy zatem, co przyniosą kolejne minuty spędzone z ulubionymi postaciami.

"Pierwsza miłość" odc. 4224 - streszczenie

Relacja łącząca Bartka i Ilonę staje się coraz poważniejsza, jednak niespodziewana konfrontacja z Emilką wystawia mężczyznę na próbę. Podczas wspólnego wyjścia para natyka się na byłą żonę Bartka, a on w odruchu przedstawia Ilonę jedynie jako koleżankę z pracy. W tym samym czasie Janek pojawia się u Lilki i Poli, aby świętować pierwsze urodziny dziewczynki. Radość z jubileuszu mąci anonimowa paczka wypełniona ubrankami i zabawkami, której nadawcą, wbrew domysłom, wcale nie jest Kinga. Poważne problemy czekają też personel We-Medu, gdzie zjawia się Marcin Kochański, ojciec Floriana, by interweniować w sprawie usunięcia syna z praktyk lekarskich. Między Grażyną a Kacprem dochodzi do sporu o etykę zawodową, a sam Florian próbuje namówić Julitę na pewien układ.

"Pierwsza miłość" odc. 4224 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe przygody mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie w dni powszednie na antenie popularnej stacji komercyjnej. Fani produkcji nie muszą się martwić o zmiany w ramówce, gdyż serial utrzymuje swoje stałe pasmo wieczorne. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby nie przegapić kolejnych zwrotów akcji w życiu znanych postaci. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w Polsacie. Premiera odcinka 4224 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się 26 maja 2026 o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia dzięki ciekawemu połączeniu obyczajowości z wątkami sensacyjnymi. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dorastają, zakładają rodziny i mierzą się z codziennymi wyzwaniami w malowniczym Wadlewie oraz we Wrocławiu. Scenarzyści chętnie wprowadzają nowe postaci, które mieszają w życiu starych znajomych, dbając o to, by w każdym sezonie działo się coś interesującego. Produkcja słynie z tego, że potrafi zbalansować poważne problemy społeczne z lżejszymi, komediowymi akcentami. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)