Burza po głosowaniu polskiego jury na Eurowizji 2026. Management Viki Gabor wydaje oświadczenie

Eurowizja 2026. Polskie jury przyznaje 12 punktów Izraelowi

Finał tegorocznej edycji konkursu Eurowizja 2026 wygenerował w Polsce mnóstwo emocji, jednak wcale nie za sprawą końcowej tabeli wyników, a werdyktu wydanego przez polskie jury. Skład oceniający, liczący siedem osób, wśród których znalazła się między innymi Viki Gabor, obdarował Izrael najwyższą możliwą notą, czyli 12 punktami. Taki krok błyskawicznie stał się powodem do stanowczej krytyki płynącej zarówno od innych artystów, jak i bacznych komentatorów.

Należy jednak zaznaczyć, że nie ma informacji na temat indywidualnych ocen poszczególnych członków jury. Ostateczna nota wynosząca 12 punktów dla reprezentacji Izraela stanowi wypadkową ocen całego siedmioosobowego zespołu ekspertów, a nie decyzję pojedynczego sędziego.

Management Viki Gabor odpowiada na krytykę

Odpowiadając na rosnące kontrowersje, management Viki Gabor, czyli agencja Management4Seasons, zdecydował się zamieścić na Instagramie specjalny komunikat.

"Management4Seasons informuje, że udział Viki Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamiętać."

Tłumaczenie to wydaje się sensowne, dopóki nie zaczniemy dociekać, jakie konkretnie walory artystyczne wpłynęły na tak wysoką notę. Niestety, w opublikowanym oświadczeniu próżno szukać jakichkolwiek szczegółów czy merytorycznego uzasadnienia tej decyzji.

Brak komentarza Viki Gabor podsyca domysły

Uwagę zwraca zapis o ucinaniu wszelkich spekulacji, które management postanowił "pozostawić bez komentarza". To typowe zagranie z zakresu public relations – zamiast merytorycznie zmierzyć się z zarzutami, zbywa się je jednym ogólnikowym zdaniem, dając do zrozumienia, że nie warto się nimi zajmować.

Szkopuł polega na tym, że decyzję polskiego składu sędziowskiego kwestionują nie tylko fani konkursu, ale również rozpoznawalne osoby ze świata show-biznesu. Joanna Opozda wprost zakomunikowała na swoim profilu na Instagramie, że czuje "przykrość i wstyd" w związku z werdyktem i oceniła, że Polska wysłała reszcie kontynentu "bardzo smutny sygnał". Tego typu opinii nie da się tak po prostu zignorować.

W swoim komunikacie management przypomina o tym, że Eurowizja to "święto muzyki". Co ciekawe, dokładnie tym samym sformułowaniem posługują się osoby krytykujące wyniki. Zasłanianie się ideą muzycznego święta w momencie, gdy w Polsce toczy się żarliwa dyskusja o politycznym podłożu ocen, wygląda raczej na próbę ucieczki od tematu niż na rzeczowe wyjaśnienie sytuacji.

Zastanawiający jest również fakt, że stanowisko w tej sprawie zajął wyłącznie management, a nie sama zainteresowana. Viki Gabor, która aktywnie udziela się w sieci, w tej kwestii konsekwentnie milczy. Można się jedynie zastanawiać, czy to celowa strategia mająca na celu odczekanie, aż emocje opadną, czy też artystka zwyczajnie unika wplątania się w spór o zabarwieniu politycznym.