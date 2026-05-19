"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4218

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę wiele, a gęsta atmosfera zdominowała niemal każdy wątek. Po zdemaskowaniu kłamstw Kaliny doszło do nagłego zniknięcia Tadeusza, z kolei przerażona dziewczyna kazała Łukaszowi natychmiast uciekać z miasta przed czyhającym z nożem Zakościelnym. W tym samym czasie Eliza bezskutecznie próbowała zdobyć informacje o stanie zdrowia Bartka przed jego operacją, a Bogdan starał się przekonać Juniora do spotkania z matką. Sporym zaskoczeniem była postawa Jarka, który po służbowym spotkaniu uległ urokowi pięknej blondynki i spędził z nią noc. Na koniec dnia rozbita Monika wyładowała swoją wściekłość na ojcu, choć Włodek planował już wyjazd do żony i namawiał Romana oraz Honoratę do dłuższego pobytu u siebie. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" odc. 4218 - streszczenie

W 4218. odcinku serialu "Na Wspólnej" Remigiusz decyduje się na odważny krok i oświadcza się Brygidzie, która bez wahania przyjmuje podarowany jej pierścionek. Równolegle matki pary snują potajemne plany sprzedaży rodzinnego przedsiębiorstwa Bożydara, a Milena próbuje zachęcić Jolantę do współpracy za pomocą wysokiej prowizji. Matka Brygidy zamierza uciec się do podstępu z udziałem "duchów" przodków, aby przekonać ojca Remka do sfinalizowania transakcji. W innym wątku Zakościelni martwią się o zaginionego Tadeusza, którego Żbik ostatecznie odnajduje pijanego pod domem Łukasza. Kalina wchodzi w ostry konflikt z Kasią, jednak sytuację uspokaja dopiero niespodziewane pojawienie się Anety. Z kolei Jarek, po nocy spędzonej u klientki, wraca do syna, a Eliza odwiedza w szpitalu Bartka po operacji i wyznaje mu, że mimo nadchodzącego rozwodu zamierza walczyć o swoją rodzinę.

"Na Wspólnej" odc. 4218 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć dalsze losy bohaterów mieszkających przy znanej warszawskiej ulicy. Produkcja regularnie gości na antenie, oferując nowe wątki niemal każdego wieczoru. Śledzenie perypetii ulubionych postaci jest możliwe zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem serwisów online. Najnowszy epizod zostanie udostępniony dla szerokiego grona odbiorców w godzinach wieczornych. Premiera "Na Wspólnej" o numerze 4218 odbędzie się 26 maja 2026 o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial ten towarzyszy Polakom od lat, opowiadając o grupie przyjaciół, którzy wspólnie dorastali w domu dziecka pod okiem państwa Ziębów. Fundamentem ich więzi stała się kamienica przy ulicy Wspólnej, którą otrzymali w ramach ostatniej woli tragicznie zmarłego Wiktora Brzozowskiego. To tam rozwijają się losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, pokazując, że wzajemne wsparcie potrafi przetrwać każdą życiową próbę. Obsada tego popularnego serialu to między innymi:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)