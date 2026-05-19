Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Hotelu Paradise? Czas na SPRAWDZIAN WIEDZY

Hotel Paradise - co wiadomo?
12. edycja show zabrała nas do rajskiej Tajlandii. Prowadzącą ponownie została Edyta Zając, która zastąpiła Klaudię El Dursi. Ten randkowy program podbił serca Polaków, więc nic dziwnego, że produkcja w celu rozwoju show postawiła na kilka zmian.
- Zwiększono nagrodę ze 100 do 200 tysięcy złotych.
- Pojawili się Rajscy Reporterzy tworzący materiały na insta.
- Zwiększenie roli Rajskiego Boga, który interweniował w konkretnych momentach programu.
Nie powrócono również do ulubionej Rajskiej Wyroczni, ale pozostano przy ruchomych Rajskich Rozdaniach.
Oto uczestnicy 12. edycji Hotelu Paradise:
- Andrzej Banaszak;
- Magda Biegalska;
- Dominika Leśniewska;
- Marcel Machciński;
- Krystian Piotrak;
- Zuzanna Małaj;
- Oliwia Lisowska;
- Denis Wadziński;
- Roksana Wiecko;
- Bartosz Wierzbicki;
- Weronika Dżugan;
- Tobiasz Bęben;
- Darek Goliński;
- Marta Szczygieł;
- Martyna „Angel” Staniszewska;
- Weronika Plichaty;
- Maksymilian Szmeruk;
- Mateusz Kryk;
- Tymoteusz Szymirski–Kowalski;
- Paulina Sarbinowska;
- Kamila Kusy.
Wielki test wiedzy w Hotelu Paradise 12
Widzowie czekali z utęsknieniem na popularną konkurencję w Hotelu Paradise. 5 par już pozostało do finału i zmierzyło się w wielkim teście wiedzy:
- Andrzej i Magda,
- Roksana i Bartek,
- Oliwka i Denis,
- Krystian i Zuzia,
- Dominika i Marcel.
Produkcja razem z uczestnikami z poprzednich edycji przygotowała dla nich ponad 20 pytań o różnym poziomie. Niektóre były podchwytliwe, inne - na domysł. Nikt się jednak nie spodziewał, że na niektóre z nich padły naprawdę takie odpowiedzi...
Postanowiliśmy specjalnie dla was przygotować quiz z pytań wykorzystanych w teście wiedzy. Poradzicie sobie z tym? Zaraz to sprawdzimy!