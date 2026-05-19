Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Hotelu Paradise? Czas na SPRAWDZIAN WIEDZY

Hotel Paradise - co wiadomo?

12. edycja show zabrała nas do rajskiej Tajlandii. Prowadzącą ponownie została Edyta Zając, która zastąpiła Klaudię El Dursi. Ten randkowy program podbił serca Polaków, więc nic dziwnego, że produkcja w celu rozwoju show postawiła na kilka zmian.

Zwiększono nagrodę ze 100 do 200 tysięcy złotych.

Pojawili się Rajscy Reporterzy tworzący materiały na insta.

Zwiększenie roli Rajskiego Boga, który interweniował w konkretnych momentach programu.

Nie powrócono również do ulubionej Rajskiej Wyroczni, ale pozostano przy ruchomych Rajskich Rozdaniach.

Oto uczestnicy 12. edycji Hotelu Paradise:

Andrzej Banaszak;

Magda Biegalska;

Dominika Leśniewska;

Marcel Machciński;

Krystian Piotrak;

Zuzanna Małaj;

Oliwia Lisowska;

Denis Wadziński;

Roksana Wiecko;

Bartosz Wierzbicki;

Weronika Dżugan;

Tobiasz Bęben;

Darek Goliński;

Marta Szczygieł;

Martyna „Angel” Staniszewska;

Weronika Plichaty;

Maksymilian Szmeruk;

Mateusz Kryk;

Tymoteusz Szymirski–Kowalski;

Paulina Sarbinowska;

Kamila Kusy.

Finał 12. edycji Hotelu Paradise już 21 maja 2026 roku.

Wielki test wiedzy w Hotelu Paradise 12

Widzowie czekali z utęsknieniem na popularną konkurencję w Hotelu Paradise. 5 par już pozostało do finału i zmierzyło się w wielkim teście wiedzy:

Andrzej i Magda,

Roksana i Bartek,

Oliwka i Denis,

Krystian i Zuzia,

Dominika i Marcel.

Produkcja razem z uczestnikami z poprzednich edycji przygotowała dla nich ponad 20 pytań o różnym poziomie. Niektóre były podchwytliwe, inne - na domysł. Nikt się jednak nie spodziewał, że na niektóre z nich padły naprawdę takie odpowiedzi...

Postanowiliśmy specjalnie dla was przygotować quiz z pytań wykorzystanych w teście wiedzy.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Hotelu Paradise 12? Czas na SPRAWDZIAN WIEDZY Pytanie 1 z 19 Co to jest Wielki Bełt? Cieśnina w Danii Zdarza się po imprezie Wymiociny Maszyna Następne pytanie