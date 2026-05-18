Aryna Sabalenka w zmysłowej sesji dla "Vogue". Jej partner zareagował natychmiast

Białoruska gwiazda na okładce magazynu "Vogue"

Aryna Sabalenka wzięła udział w prestiżowej sesji zdjęciowej dla magazynu "Vogue". Wyróżnienie to potwierdza, że tenisistka zyskała status ikony i jest rozpoznawalna również poza światem sportu. Opublikowane w sieci fotografie ukazują Białorusinkę jako elegancką, emanującą kobiecością i pewną siebie kobietę. W kreacjach, które idealnie podkreślają jej wysportowaną figurę, dodając jej szyku, Sabalenka udowadnia, że przyciąga uwagę nie tylko na korcie. Sesja utrzymana w klimacie high fashion miała też swoje odważniejsze, zmysłowe momenty, w których gwiazda zapozowała w stroju kąpielowym i bieliźnie!

Reakcja partnera Aryny Sabalenki na jej gorące zdjęcia

Pod opublikowanymi kadrami zawodniczka podzieliła się swoimi emocjami, wyznając wdzięczność magazynowi.

"Marzenie spełnione. Dziękuję Vogue!" - napisała.

Wśród setek zachwyconych komentarzy, uwagę przykuł wpis jej partnera. Grecko-brazylijski przedsiębiorca Georgios Frangulis szybko wyraził podziw dla urody swojej narzeczonej na Instagramie, a jego krótka reakcja szybko stała się wiralem:

"Wymiatasz, moja miłości. Szczęściarz ze mnie"

Wpis Frangulisa to dowód na to, jak wielką dumą napawa go ukochana. Publiczne docenienie piękna i sukcesu Sabalenki pokazuje ją jako kobietę realizującą się zarówno w karierze, jak i w życiu osobistym. Jej aktywność w mediach na chwilę przed kluczowym turniejem sezonu udowadnia, że świetnie łączy profesjonalny sport z życiem gwiazdy. Podsyca to emocje przed zbliżającym się turniejem Roland Garros, przypominając kibicom, że tenisiści to też inspirujące postaci ze swoimi pasjami. Czas pokaże, czy ta nowa dawka pewności siebie wpłynie na wyniki Białorusinki na francuskich kortach ziemnych. Wielkoszlemowe zmagania w Paryżu ruszają już w niedzielę, 24 maja.