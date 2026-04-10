Nie żyje Jacek Magiera. Były trener Śląska Wrocław zmarł w wieku 49 lat

W wieku 49 lat odszedł Jacek Magiera , pełniący ostatnio funkcję asystenta selekcjonera polskiej kadry, a w przeszłości uznany zawodnik i szkoleniowiec.

, pełniący ostatnio funkcję asystenta selekcjonera polskiej kadry, a w przeszłości uznany zawodnik i szkoleniowiec. Podczas swojej sportowej drogi wywalczył m.in. juniorskie mistrzostwo Starego Kontynentu, święcił triumfy w warszawskiej Legii i zdobył srebro Ekstraklasy na ławce Śląska Wrocław.

Do dramatu doszło w trakcie porannego joggingu, kiedy to 49-latek niespodziewanie stracił przytomność.

Przedstawiamy najważniejsze etapy w bogatym życiorysie cenionego trenera, którego nagłe odejście wstrząsnęło całą sportową Polską.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie… pic.twitter.com/KujKC6eUdd— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 10, 2026

Jacek Magiera: od Rakowa Częstochowa po mistrzostwo Europy U-16

Swoje pierwsze piłkarskie kroki Jacek Magiera stawiał na boiskach w barwach Rakowa Częstochowa. Wybitne umiejętności młodego gracza błyskawicznie przykuły uwagę skautów, dzięki czemu regularnie otrzymywał szanse gry w juniorskich kadrach narodowych. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem z czasów jego występów na murawie pozostaje rok 1993, gdy wspólnie z biało-czerwonymi wywalczył historyczne złoto na mistrzostwach Europy do lat 16.

W dorosłym futbolu na poziomie Ekstraklasy reprezentował barwy tak utytułowanych drużyn, jak stołeczna Legia oraz łódzki Widzew. Definitywne zawieszenie butów na kołku nastąpiło w zespole Cracovii, gdzie ten zasłużony pomocnik ostatecznie pożegnał się z profesjonalnym graniem w piłkę.

Trenerska droga Jacka Magiery. Historyczne mecze w Legii i Śląsku Wrocław

Zakończenie kariery zawodniczej oznaczało dla niego płynne przejście do świata taktyki i szkolenia. Swoje szlify zdobywał początkowo jako drugi trener w Legii oraz w juniorskich zespołach narodowych. Prawdziwy rozgłos zyskał jednak jako główny szkoleniowiec warszawskiej ekipy, wprowadzając ją do elitarnych rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów. W kolejnych latach powierzono mu misję kierowania poczynaniami młodzieżowych reprezentacji Polski w kategoriach U-19 oraz U-20.

Niedawna przeszłość trenerska zmarłego to przede wszystkim owocna praca w stolicy Dolnego Śląska. Podczas kampanii 2023/2024 sprawił ogromną niespodziankę, sięgając ze Śląskiem Wrocław po tytuł wicemistrza kraju. Na początku 2025 roku otrzymał kolejne prestiżowe zadanie, dołączając do ścisłego sztabu pierwszej reprezentacji Polski, gdzie pełnił rolę asystenta u boku Jana Urbana.

- „Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia” - przekazała federacja w oficjalnym komunikacie.

Tragedia podczas biegania. Dlaczego zmarł Jacek Magiera?

Bezpośrednim powodem odejścia 49-letniego szkoleniowca okazało się gwałtowne zatrzymanie akcji serca. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Radio Wrocław, ten dramatyczny incydent rozegrał się w piątkowy poranek.

- Jacek Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego - informuje rozgłośnia.

Pomimo błyskawicznej reakcji służb i pilnego przetransportowania pacjenta do placówki medycznej, lekarzom nie udało się zachować przy życiu utytułowanego trenera.