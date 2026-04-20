Beata Kozidrak wraca po chorobie. Nowa reklama, koncert dla lekarzy i plany na przyszłość

Ciężka choroba i nagłe zniknięcie z mediów

Jesienią 2024 roku Beata Kozidrak nagle wycofała się z życia publicznego. Jak sama ujawniła, powodem była diagnoza choroby nowotworowej, która zmusiła ją do odwołania koncertów i całkowitego skupienia się na leczeniu. W rozmowie w programie "Dzień dobry TVN" przyznała, że w chwili, gdy usłyszała rozpoznanie, ogarnął ją ogromny lęk.

Artystka wspominała, że w pierwszym odruchu myślała wyłącznie o tym, jak zapewnić sobie dostęp do najlepszej terapii. Zwracając się do lekarza, powiedziała: "Panie profesorze, ja mam pieniądze". Jak relacjonuje, usłyszała wtedy spokojną odpowiedź, że nowoczesne leki i metody leczenia jej schorzenia są już dostępne w ramach systemu, a środki finansowe nie są w tym przypadku kluczowe. To doświadczenie uświadomiło jej, jak bardzo medycyna poszła do przodu i jak istotny jest szybki kontakt ze specjalistami.

W wywiadach podkreśla dziś, że diagnoza była dla niej momentem zderzenia z rzeczywistością. Przyznaje, że wcześniej nie miała większej wiedzy o chorobach nowotworowych, a samo słowo "nowotwór" budziło głównie strach. Choroba stała się początkiem trudnego, ale ostatecznie zwycięskiego etapu w jej życiu.

Oddział hematoonkologiczny i "biała armia" wokół piosenkarki

Kluczowym elementem powrotu do zdrowia było dla Beaty Kozidrak wsparcie personelu medycznego. We wspomnianym "Dzień dobry TVN" oraz podczas występów scenicznych artystka wielokrotnie wracała do czasu spędzonego na oddziale hematoonkologicznym. To właśnie tam, jak mówi, po raz pierwszy w pełni uświadomiła sobie powagę swojej sytuacji, ale też nie była z nią sama.

Piosenkarka z ogromnym wzruszeniem opowiada o pielęgniarkach, które wspierały ją każdego dnia. Podkreśla, że personel dzielił się z nią własnymi doświadczeniami choroby i zdrowienia, co dodawało jej otuchy. W jednej z relacji mówiła o nich jako o swojej "białej armii", zaznaczając, że codzienne rozmowy i poczucie wspólnoty miały dla niej ogromne znaczenie.

Wdzięczność wobec lekarzy i pielęgniarek nabrała bardzo konkretnego wymiaru. Jak opisuje serwis WP Kobieta, Beata Kozidrak zorganizowała specjalny koncert, by podziękować zespołowi medycznemu, który prowadził jej leczenie. Ze sceny zwracała się bezpośrednio do personelu, dziękując im za wsparcie i dodając, że nigdy tego nie zapomni.

Sama artystka mówi dziś otwarcie, że czuje ogromną wdzięczność za drugą szansę. W jednym z telewizyjnych wywiadów przyznała, że dopiero choroba uświadomiła jej, jak kruche jest zdrowie i jak ważne jest, by nauczyć się codziennie doceniać życie.

Nowe zawodowe otwarcie: reklama z córkami i koncerty

Po okresie leczenia i stopniowego dochodzenia do formy Beata Kozidrak wraca na scenę i do mediów. W ostatnich tygodniach zaczęła ponownie występować dla publiczności, a także zaangażowała się w duży projekt reklamowy. Jak relacjonuje portal Pomponik, jednym z pierwszych wyraźnych sygnałów nowego etapu w jej karierze jest udział w kampanii popularnej marki serków do kanapek.

Według informacji branżowych chodzi o nową odsłonę kampanii marki Almette. W ramach projektu pod hasłem "Historie Almette: mamy i córki" Beata Kozidrak wystąpiła wspólnie z córkami, Katarzyną i Agatą Pietras. Kampania koncentruje się na autentycznej więzi matek i córek, ich codziennych rytuałach, wspomnieniach i bliskości. Marka od lat zaprasza do udziału znane kobiety, a rodzina Kozidrak dołącza teraz do tego grona.

Nowa odsłona akcji startuje 20 kwietnia 2026 roku, a za koncepcję odpowiada agencja Grasp Group. Kampania jest realizowana w internecie i mediach społecznościowych, a zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Value Media. Dla fanów piosenkarki to nie tylko ciekawostka marketingowa, lecz przede wszystkim potwierdzenie, że artystka odzyskała siły i jest gotowa na nowe wyzwania.

Równolegle trwają przygotowania do kolejnych występów na żywo. W programie Juwenalia 2026 w Łodzi zaplanowano wyjątkowy projekt BEATA X KAMP! HOUSE OF BEATA. To muzyczne spotkanie charakterystycznego głosu Beaty Kozidrak z elektronicznym brzmieniem zespołu KAMP!. Podczas koncertu publiczność ma usłyszeć znane utwory wokalistki w zupełnie nowych, synthpopowych aranżacjach. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to propozycja zarówno dla fanów klasycznych piosenek Bajmu, jak i dla tych, którzy szukają świeżych, klubowych brzmień.

Od lęku do wdzięczności. Beata Kozidrak znów jest w centrum uwagi

Historia choroby i powrotu do zdrowia Beaty Kozidrak poruszyła fanów w całej Polsce. Artystka, która jeszcze niedawno była zupełnie wyłączona z życia zawodowego, dziś mówi o spełnionym marzeniu powrotu na scenę. Podkreśla, że patrzy na przyszłość z inną perspektywą, a każde spotkanie z publicznością ma dla niej większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowa kampania reklamowa z córkami, koncert dziękczynny dla lekarzy i zapowiadany projekt BEATA X KAMP! pokazują, że wokalistka wchodzi w kolejny etap kariery z dużą energią. Po trudnych miesiącach leczenia i rehabilitacji znów jest obecna w kulturze masowej - zarówno na scenie, jak i w dużych projektach komercyjnych.