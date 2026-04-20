Prezydent Francji w Gdańsku. Emmanuel Macron przylatuje na szczyt z Tuskiem i bez spotkania z Nawrockim

Macron w Gdańsku na Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce odbywa się 20 kwietnia, w pierwszym w historii Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowionym w traktacie z Nancy z 9 maja 2025 roku. Dokument o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją przewiduje m.in. wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współdziałanie w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych oraz ścisłą kooperację w przemyśle obronnym, gospodarce, rolnictwie, nauce i kulturze.

Jak podkreśliło polskie MSZ, traktat otworzył nowy rozdział w relacjach Warszawy i Paryża i ma budować „wspólną wizję przyszłości bezpiecznej, silnej i konkurencyjnej Europy”. Właśnie w tym kontekście w Gdańsku odbywa się I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy, z udziałem szefów rządów oraz kluczowych ministrów obu krajów.

Prezydentowi Francji towarzyszy szeroka delegacja: minister obrony Catherine Vautrin, szef MSZ Jean‑Noël Barrot, minister kultury Catherine Pégard oraz odpowiedzialna za energetykę w resorcie gospodarki Maud Brégeon. Wraz z nimi do Polski przylecieli także przedstawiciele francuskiego biznesu, w tym firm zainteresowanych przetargami w polskiej energetyce i sektorze obronnym.

Główne tematy: bezpieczeństwo, atom, przemysł obronny

Sercem wizyty jest spotkanie Emmanuela Macrona z Donaldem Tuskiem oraz konsultacje międzyrządowe w Gdańsku. Jak informowało Centrum Informacyjne Rządu i serwisy informacyjne, rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim:

relacji dwustronnych Polski i Francji ,

, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie i roli NATO,

i roli NATO, współpracy sojuszniczej i transatlantyckiej,

wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej i potencjału obronnego ,

, współpracy w zakresie energetyki, w tym projektów jądrowych.

W czasie wizyty ma zostać podpisanych kilka umów partnerskich, głównie związanych z satelitami do komunikacji wojskowej. Swoje argumenty w przetargu na drugą polską elektrownię jądrową chce przedstawić francuska Grupa EDF, która liczy na wzmocnienie współpracy energetycznej z Warszawą.

Program wizyty obejmuje nie tylko rozmowy polityczne. Macron odwiedzi francuski cmentarz wojskowy w Gdańsku, gdzie spoczywa około 1500 Francuzów, głównie jeńców z I i II wojny światowej oraz żołnierzy napoleońskich, oraz Europejskie Centrum Solidarności, gdzie ma spotkać się z Lechem Wałęsą. Zaplanowane jest też złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 oraz spacer ulicą Długą do Dworu Artusa.

Zwieńczeniem pobytu w Gdańsku będzie uroczystość przyznania Nagrody im. Bronisława Geremka prezydentowi Francji za szczególne zasługi dla relacji polsko-francuskich, a także ceremonia nadania Macronowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, o czym informował portal Trojmiasto.pl.

Brak spotkania z Karolem Nawrockim. Kulisy decyzji

Najgłośniejszym politycznie elementem wizyty jest jednak nie to, co znalazło się w programie, lecz to, czego w nim zabrakło. Prezydent Francji nie spotka się w Polsce z prezydentem Karolem Nawrockim, mimo że w protokole dyplomatycznym przy wizytach głów państw takie rozmowy są zasadą.

Jak donosił Polsat News, Pałac Prezydencki zabiegał o zorganizowanie spotkania Macrona z Nawrockim. Dziennikarz stacji Grzegorz Urbanek relacjonował, że z otoczenia głowy państwa słyszał o „silnej chęci”, by do rozmowy doszło, zwłaszcza że w Gdańsku poruszane są kwestie traktatowe i wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa.

Według informacji ujawnionych w programie „Z drugiej strony”, to jednak premier Donald Tusk miał być przeciwny temu, by Macron spotkał się w Gdańsku z polskim prezydentem. Urbanek mówił na antenie, że „bardzo zależało Donaldowi Tuskowi na tym, żeby nie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona”, choć zaznaczał, że po stronie rządu nie było „silnych zabiegów”, a raczej wyraźna polityczna decyzja.

Fakt pominięcia prezydenta RP nie zmienia jednak rangi rozmów w Gdańsku. Przyjazd Macrona i formuła I Polsko-Francuskiego Szczytu Międzyrządowego są przez stronę rządową prezentowane jako „wyraz uznania dla Polski” i nowego etapu partnerstwa z jednym z kluczowych krajów Unii Europejskiej.

Francuska delegacja jedzie dalej na Europejski Kongres Gospodarczy

Wizyta prezydenta Francji w Gdańsku to tylko część szerszego polsko-francuskiego tygodnia. Jak opisuje „Rzeczpospolita”, po zakończeniu rozmów nad Bałtykiem część delegacji z Paryża przeniesie się do Katowic, gdzie od 22 kwietnia odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy.

W jego ramach zaplanowano Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze, podczas którego przedstawiciele biznesu, administracji, instytucji finansowych i świata nauki mają rozmawiać o nowych formach współpracy. W wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. reprezentanci EDF, Eutelsat i Thales, zainteresowani inwestycjami w Polsce oraz wspólnymi projektami w obszarze energetyki, obronności i technologii kosmicznych.

Dyrektor generalna Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej, cytowana przez WNP i „Rzeczpospolitą”, wskazuje, że Warszawa i Paryż chcą razem wzmacniać konkurencyjność europejskiego przemysłu, szukając równowagi między ambicjami klimatycznymi a realiami globalnej konkurencji. Ma temu służyć właśnie intensyfikacja dialogu politycznego i gospodarczego, którego symbolem jest poniedziałkowa wizyta Emmanuela Macrona w Gdańsku bezpośrednio u boku Donalda Tuska.