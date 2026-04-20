Dr Artur Bartoszewicz brutalnie o Polakach. "Nie pamiętamy i nie wyciągamy wniosków

Stowarzyszenie Rozwój Plus - o co chodzi?

Stowarzyszenie Rozwój Plus to polityczny think tank Mateusza Morawieckiego, stanowiący merytoryczne zaplecze dla Zespołu Pracy Państwowej. Organizacja skupia się na budowie eksperckiej alternatywy dla obecnej władzy, kładąc nacisk na kontynuację strategicznych projektów rozwojowych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy program energetyki jądrowej. Jako platforma programowa, stowarzyszenie dąży do sformułowania nowoczesnej oferty centroprawicowej, łączącej technokratyczne podejście do gospodarki z konserwatywnym systemem wartości. Struktura ta służy byłemu premierowi do integrowania środowisk eksperckich, samorządowych oraz młodych liderów, budując kadry gotowe do przejęcia odpowiedzialności za państwo i utrzymując podmiotowość środowiska Morawieckiego na polskiej scenie politycznej.

Ocena PISu według eksperta

Dr Artur Bartoszewicz nie ukrywa tego, że popiera inicjatywę Mateusza Morawieckiego. Według niego wszystko, co służy polskiemu państwu - warto wspierać. Postanowił się jednak odnieść do spadających sondaży PiSu.

- To, co się dzieje w sondażach to okres dopiero za rok. Nie przywiązujmy się do tego. PIS wie, że wszystkie atuty są w rękach rządzących, ale to co się dzieje... . Wskazanie Czarna na kandydata to jest fasadowe zagranie. Nie jest to realne, że nagle PIS zostanie zauważony. To, co robi Morawiecki jest jednak świadome, że nie wszyscy ludzie chcą być z partiami politycznymi. Włączenie do polityki aktywnych osób, ale w inny sposób niż bycie w partii jest bardzo zdrowe. Pytanie, czy to robi Morawiecki, nie spowoduje siły większej niż zbudowanie samej partii politycznej. Może zbudują współpracę między stowarzyszeniem a partii. To jest naprawdę szerszy problem. [...] Dlaczego politycy PIS nie wychodzą z innymi pomysłami? Ja nie wiem, jaki jest cel Morawieckiego, ale jeżeli z ich założenia pojawią się jakieś tematy gospodarcze itp. to się tylko cieszmy - powiedział.

MORAWIECKI TWORZY WŁASNĄ PARTIĘ? ORBAN TRACI WĘGRY I DUŻA AWANTURA W SEJMIE! | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polacy są jak rybka Doris? Szokujące porównanie

Jednocześnie odniósł się do wyborów Polaków. Jak zaznaczył, mają oni krótką pamięć w kwestii wyborów.