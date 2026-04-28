Ekspert o śledztwie dotyczącym śmierci Łukasza Litewki. Wyjaśnił wprost stronę prawną

Śmierć Łukasza Litewski wstrząsnęła Polską

Łukasz Litewka był znanym polskim politykiem, socjologiem i posłem na Sejm X kadencji, który ogromną popularność zyskał dzięki nieszablonowym akcjom charytatywnym oraz wspieraniu schronisk dla zwierząt.

Informacja o jego śmierci, która wstrząsnęła opinią publiczną wiosną 2026 roku, stała się przedmiotem szerokich analiz. Poseł zginął w tragicznym wypadku drogowym, do którego doszło na jednej z dróg krajowych w województwie śląskim. Według ustaleń śledczych, w pojazd Litewki uderzył kierowca samochodu, który stracił panowanie nad kierownicą. Mimo błyskawicznej reanimacji, polityk zmarł na miejscu. Prokuratura potwierdziła, że sprawca był trzeźwy. Służby pracują nad rekonstrukcją przebiegu tragedii, analizując ślady na miejscu oraz stan techniczny obu aut. Śmierć posła wywołała ogromne poruszenie w całym kraju, a media społecznościowe zalała fala kondolencji. Pojawiły się nawet teorie spiskowe oraz publiczny lincz na domniemanego sprawcę.

Na miejscu tragedii Łukasz Litewki wciąż przybywa kwiatów, zniczy i maskotek

Ekspert o tymczasowym areszcie dla domniemanego sprawy

Profesor Majchrowski nie ukrywał tego, że nie wszystko w tej sprawie jest i będzie jasne przez dostęp do akt śledztwa. Ale jak wygląda kwestia tymczasowego aresztu?

- Domniemany sprawca nie mataczył, nie chciał uciec, dlatego w Polsce w takim przypadku przy przestępstwach, których górne granice kary wynoszą 8 lat pozbawienia wolności. Sąd może wykorzystać tymczasowy areszt sądowy. Przy osobie pod wpływem alkoholu to jest automatu. Tutaj wiadomo, że nie było alkoholu, ale są jeszcze badania co do innych substancji. Okoliczności są też niejasne. Nie znamy dokładnie akt tego śledztwa i nie powinniśmy znać. Chciałem zwrócić uwagę, że orzeczono areszt z alternatywą 40 tysięcy zł poręczenia. Wypośrodkował to wszystko. Odbywa się to w scenerii społecznej. Nie zapominajmy, że został zabity człowiek. Litewka nie zmarł na zawał, tylko został rozjechany. Z winy człowieka, który prowadził auto. Wina może być umyślna lub nieumyślna [...] Społeczeństwo domaga się kar dla sprawcy przestępstw, ale nie chcą też, żeby uciekali - podsumował ekspert.