Ekspert brutalnie o źródłach energii w Polsce. "My do tego dopłacamy, żeby oni mieli zysk"

Polska a światowe dostawy

Obecnie ceny paliw i benzyny szaleją na całym świecie przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Zamknięcie cieśniny Ormuz pokazało, jak wiele krajów korzysta z m.in. ropy czy gazu właśnie z tego regionu. Piotr Naimski postanowił przez to się odnieść do kwestii bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

- Elektrowni atomowej nie będzie jej do 2035 roku, ale miejmy nadzieję, że zostanie zbudowana. Polska potrzebuje takiej elektrowni, szczególnie jeżeli chcemy prąd mieć taniej. Mogę powiedzieć, że przez 7 lat mojej funkcji, mogłem zrobić to, co uważałem za stosowne. To, co zamierzyliśmy, to powstało, jak m.in. skończenie terminala w Świnoujściu [...] Myślę, że nie należy wiązać wszystkiego ze wszystkim, bo wtedy nic nie można zrozumieć. Kopalnie węgla należy w Polsce utrzymać i węgiel jako źródło też, a paliwo i benzyna to kwestia dostaw ropy naftowej do Polski. Tutaj mamy peturbację światowe przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Europa już cierpi. Można dążyć do tego, żeby paliwo nie było droższe, ale to nie jest do zmiany skokowej - powiedział.

DLACZEGO MAMY DROGI PRĄD? PROF. DUDEK WYJAŚNIA: WĘGIEL TO PRZESZŁOŚĆ!

Węgiel jako ważna składowa energetyki w Polsce

Ekspert nie ukrywa, że odejście w 100% od węgla jest według niego błędem, ponieważ przez to uderzamy w bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Utrwalony mit oparty na przeświadczeniu, że im mniej będziemy wydychać dwutlenku węgla, to będziemy żyć lepiej. Ideologiczne podejście doprowadza do zapaści gospodarki europejskiej. Bo te z odnawialnych źródeł energii są drogie. My do tego dopłacamy, żeby oni mieli zysk. To mało mądre. Każdy wiatrak zbudowany w Polsce oznacza wzrost cen energii - powiedział Naimski.

Często pada argument o niebezpiecznym wydobyciu pokładów węgla w Polsce. Okazuje się, że Śląsk ma "konkurenta", ale z bezpieczniejszymi warunkami.