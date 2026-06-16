Jacek Sasin brutalnie o młodym lekarzu. Wszystko to wina... Donalda Tuska?

Afera wokół Dawida Kacprzyka

Dziennikarz Patryk Słowik dla zero.pl opisał sprawę 29-letniego Dawida Kacprzyka, lekarza rezydenta i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w oświadczeniu majątkowym wykazał aż 1,6 mln zł rocznego dochodu (ok. 133 tys. zł miesięcznie). Młody medyk bez specjalizacji kierował SOR-em w Warszawskim Szpitalu Południowym. Z dokumentów wynikało, że pracował średnio 11 godzin na dobę przez cały rok.

Śledztwo wykazało jednak, że w czasie rzekomych, całodobowych dyżurów Kacprzyk bywał w studiach telewizyjnych, uczestniczył w spotkaniach politycznych PO i prowadził kampanię w sieci. Sprawa wywołała skandal - władze Warszawy zarządziły pilny audyt w placówce. Dodatkowo Rafał Trzaskowski zarządził przegląd wszystkich SORów w całym mieście.

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Jacek Sasin komentuje aferę wokół ochrony zdrowia

Jacek Sasin przyznał, że zna wielu młodych lekarzy na specjalizacjach, którzy nie mają tyle czasu na dodatkowe wyrabianie godzin. Są zbyt zajęci poszerzaniem kompetencji oraz pracą.

- Z tym uśmiechaniem się pacjentów, o których mówiła ministra zdrowia… Nikt się dzisiaj nie uśmiecha, kiedy mówimy o stanie służby zdrowia w Polsce. A ten przypadek z artykułu pokazuje, jakie patologie istnieją w Polsce. Mają one jasny korzeń, jakim są układy polityczne. Mówimy o panu, który jest młodym działaczem KO i lekarze. Korzystając z koneksji politycznych, znalazł sobie sposób na zarabianie pieniędzy. Ilu jest takich lekarzy? Nikt mi nie wmówi, że ktoś o tym nie wiedział i na to pozwalał […] To sytuacja na wyciąganie gigantycznych pieniędzy z funduszu, który nie ma pieniędzy na inne rzeczy jak badanie. A nie brakuje na takie patologiczne sytuacje - skomentował Jacek Sasin.

Nie ukrywa swojego oburzenia tym, że młody lekarz łączył jednocześnie pracę z działalnością w partii, oszukując cały kraj.