Jak porównywać lokaty bankowe, żeby wybrać ofertę dla siebie?

Co decyduje o zysku z lokaty bankowej?
Choć reklamy ofert bankowych kuszą obietnicami, przed skorzystaniem z konkretnej propozycji trzeba przeanalizować kilka aspektów. To przede wszystkim:
- oprocentowanie nominalne lokaty – niekiedy dana wartość oprocentowania dotyczy jedynie określonych środków lub przez pewien czas w ramach trwającej promocji,
- kapitalizacja odsetek – standardowo kapitalizacja następuje na koniec okresu. Może być jednak również miesięczna lub dzienna. Im następuje ona częściej, tym zyski z lokaty są wyższe,
- okres trwania lokaty – im dłuższy okres trwania lokaty, tym warunki mogą być korzystniejsze. Trzeba jednak pamiętać, że wcześniejsza wypłata środków to zazwyczaj utrata odsetek,
- dodatkowe warunki – korzystne i promocyjne warunki lokat zazwyczaj związane są z dodatkowymi wymaganiami i zapisami w regulaminie.
W rezultacie może się okazać, że dwie lokaty z propozycją tego samego oprocentowania mogą w efekcie dać zupełnie różny zysk. Warto więc dokonać dokładnego porównania i przeanalizować aktualne rankingi.
Opłacalność lokaty a warunki dodatkowe – na co zwrócić uwagę?
Atrakcyjne oferty lokat bankowych często opatrzone są dodatkowymi wymaganiami i warunkami. W szczególności trzeba uważać na:
- atrakcyjne oprocentowanie wyłącznie dla nowych środków – często wyższe oprocentowanie można uzyskać wyłącznie dla tych pieniędzy, które wcześniej nie były zdeponowane w danym banku,
- konieczność założenia konta osobistego – założenie lokaty wymaga niekiedy ponoszenia dodatkowych opłat związanych z założeniem i aktywnym korzystaniem z konta,
- limit kwot – wysokie oprocentowanie dotyczy często sum do określonej kwoty, np. do 10 000 czy 50 000 zł. Środki powyżej tego progu oprocentowane są znacznie niżej,
- ograniczenie dostępności oferty – lokaty z wyższym oprocentowaniem bywają przeznaczone tylko dla nowych klientów danego banku.
Brak zapoznania się z regulaminem danej promocji czy lokaty może skutkować tym, że zamiast atrakcyjnych warunków założymy przeciętną lokatę i w rezultacie zyskamy niewiele.
Jak dobrać najlepszą lokatę do swoich potrzeb?
Uniwersalna i zarazem najlepsza lokata dla każdego nie istnieje. Aby realnie zyskać, konieczne jest dopasowanie oferty do potrzeb:
- dla maksymalizacji zysku z lokaty – wybierz lokatę z wysokim oprocentowaniem i dokładnie przeanalizuj ograniczenia oraz warunki,
- dla elastyczności – postaw na krótkoterminowe oferty i rozważ wybór konta oszczędnościowego zamiast lokaty,
- dla wygody – poszukaj lokaty odnawialnej i kontroluj warunki dla kolejnego okresu proponowane przez bank.
Przy obliczaniu zysków z lokat pamiętaj też, że w każdym przypadku konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego od zysków w wysokości 19%.
