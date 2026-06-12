Politolog brutalnie ocenia polską politykę. "Wybieramy na złość drugiemu"

Sytuacja w Krakowie

Odwołanie prezydenta Krakowa w 2026 roku to finał wielomiesięcznego paraliżu decyzyjnego w mieście. Po rezygnacji Jacka Majchrowskiego w 2024 roku wybory wygrał Aleksander Miszalski, jednak jego kadencja od początku stała pod znakiem ostrych konfliktów z Radą Miasta, problemów z dopięciem budżetu oraz kontrowersji wokół wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Czarę goryczy przelały zarzuty o niegospodarność przy projektach transportowych i chaos urzędniczy. Grupa mieszkańców oraz radni opozycji zebrali wymaganą liczbę podpisów, co doprowadziło do ogólnomiejskiego referendum. Frekwencja przekroczyła próg ważności, a większość krakowian zagłosowała za odwołaniem prezydenta przed końcem kadencji.

Po tym politycznym trzęsieniu ziemi premier wyznaczył komisarza rządowego, który tymczasowo zarządza magistratem do czasu przedterminowych wyborów. Kampania ruszyła błyskawicznie, a giełda nazwisk pęka w szwach. Wśród głównych kandydatów wymienia się m.in. Łukasza Gibałę, lidera stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który od lat buduje swoją pozycję na krytyce dotychczasowych władz i zajął drugie miejsce w poprzednich wyborach. Partia rządząca poparła Monikę Piątkowską.

Poranny Ring | "CO TO ZA PIEPRZENIE?!” – BOSAK OSTRY JAK BRZYTWA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kraków to wierzchołek góry lodowej

Profesor Kik wprost powiedział, że sytuacja w Krakowie nie wzięła się z tylko chęci zmian, ale to tak naprawdę początek wszystkiego.