Poseł PiS brutalnie o Wołodymyrze Zełenskim. "To niepotrzebna skaza w stosunkach ukraińsko-polskich"

Wołodymyr Zełenski traci medal

Sprawa odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez polskiego prezydenta Karola Nawrockiego wywołała ogromny kryzys dyplomatyczny. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji było zatwierdzenie przez ukraińskiego lidera nadania jednej z jednostek wojskowych patronatu „bohaterów UPA”, co w Polsce uznano za przekroczenie historycznego „progu bólu”. Polski prezydent podkreślił, że fakty historyczne o zamordowaniu przez UPA co najmniej 100 tysięcy Polaków nie podlegają negocjacjom. W odpowiedzi Zełenski skrytykował te działania, oskarżając Nawrockiego o wykorzystywanie nastrojów antyukraińskich na potrzeby wewnętrznej kampanii wyborczej i porównał jego strategię do działań Viktora Orbana, ostrzegając, że „to skończy się źle”.

Ukraiński prezydent zdradził też, że bezskutecznie proponował Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, by załagodzić spór. Ostatecznie Zełenski oficjalnie zrzekł się wyróżnienia i odesłał fizyczny medal do Polski kurierem prywatnej firmy Nova Post, na co w akcie solidarności podobnym gestem odpowiedzieli m.in. byli prezydenci Ukrainy - Kuczma, Juszczenko oraz Poroszenko – masowo oddając swoje polskie odznaczenia.

JACY BOHATERZY UPA? BARTOSZEWICZ: ZEŁENSKI HONORUJE MORDERCÓW POLAKÓW!

Janusz Cieszyński wprost o relacjach polsko-ukraińskich

Janusz Cieszyński nie ukrywa, że popiera reakcje Karola Nawrockiego i konsekwentne zachowanie w kwestii prezydenta Ukrainy. Jak jednak wprost powiedział, ucierpiał głównie na tym Zełeński, a nie zwykli obywatele.