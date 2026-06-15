Poseł Razem szczerze o reakcji Nawrockiego na zachowanie Ukraińców. "Reakcja Polski jest ważna"

Karol Nawrocki reaguje na zachowanie Ukrainy

Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego dotycząca odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego to bezpośrednia reakcja na dekret prezydenta Ukrainy, który nadał elitarnej jednostce wojskowej imię „Bohaterów UPA”. Dla Nawrockiego i polskiej opinii publicznej oficjalne, państwowe gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu było przekroczeniem czerwonej linii.

Prezydent RP argumentuje, że Zełenski tym gestem udowodnił brak mentalnej gotowości Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej oraz dostarczył tlenu rosyjskiej propagandzie. W ocenie Warszawy postawa Kijowa dyskwalifikuje Zełenskiego jako kawalera najwyższego polskiego odznaczenia. Pomysł ten wywołał jednak spór polityczny w kraju; krytycy z rządu i opozycji, choć jednoznacznie potępiają decyzję Kijowa, uważają odbieranie orderu za gest histeryczny, który osłabi strategiczny sojusz wojskowy i bezpieczeństwo regionu w imię wewnętrznych celów politycznych.

Obecnie Karol Nawrocki przebywa na wizycie w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski prawdopodobnie ogłosi decyzję dot. orderu. Na razie nie wiadomo, na co się zdecyduje, ponieważ nie komentuje publicznie sprawy.

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Maciej Konieczny o zachowaniu Polaków

Poseł partii Razem nie ukrywa, że są dwie strony medalu.