21-latka najmłodszą uczestniczką nowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Zaskakuje dojrzałością?

Justyna w 13. edycji "Rolnik szuka żony" z własnym gospodarstwem

Podczas gdy większość dwudziestolatków dopiero planuje swoją przyszłość, Justyna z Podkarpacia twardo stąpa po ziemi. 21-latka zarządza własnym gospodarstwem, zajmując się hodowlą trzody chlewnej oraz uprawą roślin, w tym truskawek i malin. Marzy również o założeniu rodziny.

Stało się tak, ponieważ od małego już jestem wdrożona w gospodarkę, w pracę na gospodarstwie

- wyjaśniła w wywiadzie dla "Super Expressu". Swoją działalność rolniczą rozpoczęła dzięki wsparciu z programu Młody Rolnik. Ponadto angażuje się w pomoc na większym gospodarstwie swoich rodziców. Wielu jej znajomych ze studiów nie zdawało sobie sprawy z jej codziennych obowiązków.

Zobacz także: Wiktor z "Rolnik szuka żony" skradł serca widzów już w wizytówce. Hoduje bydło, owce, gasi pożary i szuka miłości

Dużo osób na uczelni, widząc mnie przychodzącą na zajęcia, nie wierzyło, że ja mam gospodarstwo, że jeżdżę traktorem

- relacjonuje młoda uczestniczka programu "Rolnik szuka żony".

Studia inżynierskie i wizaż - pasje najmłodszej rolniczki z Podkarpacia

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" studiuje na inżynierskim kierunku - elektrotechnice. Łączenie wymagających studiów technicznych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego wydaje się niezwykle trudne, jednak 21-latka świetnie sobie z tym radzi.

Jeżeli ktoś chce, to pogodzi wszystko. Ja godzę. Pracuję i studiuję

- podkreśla w rozmowie z portalem. Justyna interesuje się również wizażem. Z przyjemnością wykonuje makijaże nie tylko sobie, ale także członkiniom swojej rodziny przy różnych okazjach.

Wiek nie określa dojrzałości - Justyna o udziale w "Rolnik szuka żony"

Jako najmłodsza uczestniczka trzynastej edycji show Justyna często spotyka się z wątpliwościami dotyczącymi jej młodego wieku i decyzji o poszukiwaniu miłości w telewizji.

Zobacz także: Dawid z "Rolnik szuka żony" urzeka uśmiechem. Za nim kryje się jednak trudna historia

Nie wydaje mi się. Jest dużo takich spekulacji. Jednak jestem dojrzałą osobą i szukam dojrzałego partnera

- stanowczo deklaruje.

Wiek nie jest wyznacznikiem, czy ktoś jest dojrzały, czy nie. Jeżeli ktoś jest niedojrzały, no to może być całe życie niedojrzały.

Idealny kandydat dla 21-latki powinien być ambitny, pewny siebie i zaradny życiowo, a przy tym wykazywać się czułością i dobrocią. Jej uwagę przyciągają zwłaszcza wysocy bruneci o ciemnych oczach. Kategorycznie odrzuca mężczyzn palących papierosy. W związku ceni nade wszystko szczerość, szacunek oraz pełne zaangażowanie obu stron.

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" mierzy się z negatywnymi komentarzami

Zainteresowanie po emisji jej wizytówki w programie ma również negatywne skutki. 21-latka nie ukrywa, że opinie internautów miały na nią wpływ.

W jakiś sposób to mnie dotknęło, bo to jest takie zderzenie się. Mam przy sobie moją przyjaciółkę Martynkę, która bardzo mnie wspiera. Mam przy sobie bliskich, którzy też mnie ogromnie wspierają. Także próbuję, żeby to na mnie nie działało.

Ogromnym wsparciem w tych chwilach jest dla niej rodzina, a w szczególności siostra Ewa. Najbliżsi pomagają jej radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą rozpoznawalność zdobyta w programie. Kod QR umożliwiający wysłanie zgłoszenia do Justyny dostępny jest w galerii.

Zobacz więcej zdjęć. Dawid ma najpiękniejszy uśmiech w 13. edycji "Rolnik szuka żony"?

Justyna ma 21 lat i szuka miłości w "Rolnik szuka żony"