31. Noc Sobótkowa w Myszyńcu: Disco polo i magia tradycji rozgrzeją miasto

Jutro Myszyniec zatańczy do disco polo. 31. Noc Sobótkowa zapowiada się naprawdę gorąco

Fani tanecznych brzmień mogą już szykować się na mocny wieczór pod gołym niebem. Już jutro, 27 czerwca 2026 roku, w Myszyńcu odbędzie się 31. Noc Sobótkowa – wydarzenie, które połączy klimat letniej zabawy z muzyką disco polo i lokalną tradycją.

Start imprezy zaplanowano na godzinę 19:30. Miejscem wydarzenia będzie Amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu. To właśnie tam na scenie pojawią się wykonawcy, których doskonale znają miłośnicy lekkich, wpadających w ucho hitów i parkietowej energii.

Extazy, Cliver i Top Girls

Największe emocje budzi oczywiście koncertowa część wieczoru. W Myszyńcu wystąpią Extazy, Cliver oraz Top Girls - czyli artyści, którzy od lat świetnie odnajdują się w świecie disco polo i muzyki tanecznej.

Extazy to nazwa, której fanom tego gatunku przedstawiać specjalnie nie trzeba. Zespół kojarzony jest z żywiołową sceniczną energią i utworami, które błyskawicznie rozkręcają publiczność. Ich koncerty zwykle oznaczają wspólne śpiewanie, taniec i ten charakterystyczny klimat, w którym trudno ustać w miejscu.

Cliver od lat trzyma mocną pozycję w tanecznej lidze. To formacja dobrze znana publiczności z przebojowego stylu i refrenów, które szybko wpadają do głowy. Na plenerowych wydarzeniach taki repertuar sprawdza się idealnie - zwłaszcza gdy impreza odbywa się w letni wieczór.

Top Girls to z kolei kobieca energia, sceniczna charyzma i repertuar, który świetnie wpisuje się w klimat dużych imprez plenerowych. Ich obecność w line-upie to mocny sygnał, że organizatorzy postawili na znane i lubiane nazwiska, które potrafią porwać publiczność do wspólnej zabawy.

Nie tylko koncert

To jednak nie będzie zwykły wieczór z muzyką. 31. Noc Sobótkowa ma w programie również element, który nadaje całemu wydarzeniu niepowtarzalny charakter. Mowa o Obrzędzie Nocy Sobótkowej w wykonaniu zespołu Kurpiaki.

Dzięki temu impreza łączy dwa światy: z jednej strony scenę pełną disco polo i tanecznej energii, a z drugiej lokalną kulturę oraz tradycję związaną z sobótkową nocą. To właśnie takie połączenia sprawiają, że wydarzenie może zainteresować nie tylko wiernych fanów gatunku, ale też osoby, które po prostu chcą spędzić letni wieczór w wyjątkowej atmosferze.

O oprawę zadba DJ Salis. Letni wieczór ma szansę zamienić się w wielką zabawę

Za muzyczną oprawę wydarzenia odpowiadać będzie także DJ Salis. To ważny punkt programu, bo podczas takich plenerów liczy się nie tylko sam koncert, ale również płynne podkręcanie atmosfery od początku do końca imprezy.

W praktyce oznacza to jedno: w amfiteatrze nie powinno zabraknąć tanecznego rytmu, wakacyjnego luzu i nastroju, który idealnie pasuje do końcówki czerwca. Jeśli ktoś lubi imprezy, na których dzieje się dużo i bez dłuższych przestojów, ten wieczór może trafić dokładnie w jego gust.

Organizatorami wydarzenia są Gmina Myszyniec oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej.