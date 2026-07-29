Dorota R. w tarapatach przez reklamę suplementów. Artystce grozi milionowa kara!

Dorota R. usłyszała zarzuty dotyczące reklamy suplementów diety

To nie koniec prawnych kłopotów Doroty R. Piosenkarka ma przed sobą nowe zmartwienie, a sprawa ma związek z promocją suplementów diety. Zgodnie z zarzutem prokuratury, gwiazda w zamieszczonych w mediach społecznościowych postach miała przypisywać swoim preparatom właściwości lecznicze, mimo że nie były to leki. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarzuty dotyczą złamania art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne. Sprawa dotyczy nagrań opublikowanych między majem a czerwcem 2025 roku, w których Dorota R. zachwalała suplementy rzekomo leczące chorobę Hashimoto i inne problemy z tarczycą.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie.

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W związku z toczącym się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie postępowaniem przygotowawczym, w dniu 27 lipca 2026 r. ogłoszono podejrzanej Dorocie R. zarzut o to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym "X" przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu produktów o nazwie Doda D’eau Mega Colostrum 60 kapsułek oraz Doda D’eau Foods Hashi Gummies - czytamy na stronie Prokuratury Okręgowej w stolicy.

Zarzut za złamanie art. 130 ustawy Prawo farmaceutyczne dla Doroty R. https://t.co/rhi1khDy7T— Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) July 29, 2026

Jak Dorota R. komentuje oskarżenia?

Oskarżona nie przyznaje się do winy. Złożyła niezbędne zeznania i wnioski dowodowe, a śledztwo w tej sprawie trwa. Sprawę będzie rozstrzygał sąd.

Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia i wnioski o przeprowadzenie dowodów - oświadczył Prokurator Piotr Antoni Skiba, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Gdyby zarzuty zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego artystka musi się liczyć z grzywną nakładaną w stawkach dziennych, która może wynieść nawet ponad 1 milion złotych.

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