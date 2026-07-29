Gwiazdor TVP zmienił się nie do poznania. Aktor chwali się muskułami bez koszulki

Dariusz Wieteska. Droga do sławy aktora

Dariusz Wieteska, urodzony 9 stycznia 1987 roku w Warszawie, jest docenianym aktorem filmowym i teatralnym. Ukończył Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich i zdał zewnętrzny egzamin przed komisją ZASP. Serca widzów zdobył przede wszystkim jako ratownik medyczny Piotr Strzelecki w serialu "Na sygnale", w którym występuje od 2014 roku.

Telewizyjna publiczność mogła go również podziwiać w 8. edycji show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Aktor wystąpił ponadto w takich serialach, jak "Klan", "Ojciec Mateusz", "Przyjaciółki" oraz "Zakochani po uszy". Angażuje się też w działalność dobroczynną, wspierając m.in. "Psierociniec".

Jeśli chodzi o jego życie prywatne, Wieteska do 2023 roku był w związku małżeńskim z Urszulą Zawadzką-Wieteską. Para zdecydowała się jednak na rozstanie.

Dariusz Wieteska od 10 lat wciela się w postać Piotra w serialu "Na sygnale". Poznalibyście go na starych zdjęciach

- Jest takie poczucie, że rzeczywiście coś w życiu nie wyszło, bo kiedy braliśmy ślub, to byłem przekonany, że będziemy do końca życia razem. Później się okazało, że mamy inne priorytety […], no i złożyłem papiery rozwodowe - mówił w programie "Ja wysiadam".

Obecnie nie wiadomo, czy aktor jest w nowym związku.

Metamorfoza Dariusza Wieteski pod okiem męża Katarzyny Skrzyneckiej

Od pewnego czasu Dariusz Wieteska chętnie relacjonował w sieci swoje postępy w budowaniu wymarzonej sylwetki. Aktor publikował materiały z wymagających treningów siłowych, chwaląc się jednocześnie rozbudowaną muskulaturą. Jego sportowa droga rozpoczęła się już w 2011 roku, a nad efektami czuwał Marcin Łopucki, znany trener i życiowy partner Katarzyny Skrzyneckiej.

- Wystarczyło chodzić na siłownię od 2011. A od 6 lat ćwiczyć pod okiem trenera Marcin Łopucki IFBB ELITE PRO. A! No i odstawiłem pieczywo a cappuccino zamieniłem na czarną kawę. Jeszcze dużo pracy przede mną ale kondycja skoczyła. #wartotrenować. Nie tylko dla lepszej sylwetki ale samopoczucia, energii i zdrowia... - napisał Wieteska.

Wielbiciele serialu "Na Sygnale" są pod wielkim wrażeniem przemiany Dariusza Wieteski. Internauci chwalą w komentarzach ogromny wysiłek, jaki włożył w budowę sylwetki, i podkreślają, że stał się dla nich wzorem do naśladowania.