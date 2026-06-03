Gra o Puchar Króla Latino - Skolim Chorten Cup w Białymstoku

Grupa Chorten od początku działalności, a więc od 17 lat mocno wspiera inicjatywy ważne dla mieszkańców i lokalnych społeczności. Obecnie jest m.in. sponsorem tytularnym stadionu w Białymstoku i to właśnie na Chorten Arenie odbędzie się niezwykłe przedsięwzięcie, które połączy dwa nurty.

To wyjątkowy projekt, ponieważ w idealny sposób spaja sportową rywalizację dzieci z muzyczną energią i wspaniałą, rodzinną atmosferą pikniku. Jako Grupa zrzeszający polskie sklepy spożywcze, dbamy o to, by uczestnikom nie zabrakło pozytywnej energii i najlepszych produktów podczas tego wyjątkowego dnia

- mówi członek zarządu Emil Ciepły.

Do rywalizacji na głównej murawie Chorten Areny, na której na co dzień grają piłkarze Jagiellonii Białystok, przystąpi niemal 40 drużyn złożonych z 10, 11 i 12-latków. Dla młodych zawodników gra na głównej murawie stadionu będzie niebywałym doświadczeniem i przeżyciem. Dla wielu z nich będzie to pierwsza okazja, by poczuć atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta.

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Nad aspektem sportowym wydarzenia czuwać będzie Akademia Malucha/Akademia Młodego Piłkarza, która ma duże doświadczenie w organizacji turniejów dla młodych adeptów piłki nożnej

Celem całego przedsięwzięcia jest promocja aktywnego stylu życia oraz wartości takich jak fair play, wzajemny szacunek i praca zespołowa. Organizatorzy chcą też pokazać, że warto mieć marzenia i je realizować czego świetnym przykładem jest Skolim. Polski artysta, który zbudował rozpoznawalną markę osobistą, łącząc działalność muzyczną, biznesową i medialną.

Ogromnie się cieszę, że będę mógł być częścią tak niesamowitego wydarzenia. Sam doskonale wiem, co to znaczy mieć wielkie marzenia i ciężko pracować, żeby je zrealizować. Jako polski artysta zawsze staram się wspierać inicjatywy, które promują młode talenty i budują siłę naszych lokalnych społeczności. Tym bardziej cieszy mnie współtworzenie wydarzenia z polską siecią sklepów spożywczych, która od lat jest blisko swoich klientów i aktywnie angażuje się w rozwój regionów. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco 13 czerwca na Chorten Arenę w Białymstoku. Pokażmy razem, jak wiele możemy osiągnąć, wspierając młodych ludzi i lokalne inicjatywy. Wspierajmy młode talenty i pokażmy, jak piękna potrafi być sportowa rywalizacja

- mówi Skolim.

i Autor: Skolim Chorten Cup w Białymstoku/ Materiały prasowe

Skolim zaprezentuje swoje największe przeboje na żywo, co stworzy niezwykły klimat całego wydarzenia. Obecność artysty sprawi również, że turniej nie będzie tylko wydarzeniem sportowym, ale też nabierze charakteru rodzinnego spotkania. Tym bardziej, że swój udział w przedsięwzięciu zapowiedzieli czołowi producenci współpracujący na co dzień z Grupą Chorten, którzy przygotują stoiska ze swymi kluczowymi markami produktów.

Cały turniej ma również wymiar charytatywny. Podczas wydarzenia będzie można odwiedzić stoisko Fundacji Grupy Chorten „Nie bądź obojętny”,

pojawią się również wolontariusze, jak też skarbonki fundacji na stoiskach producenckich. Organizatorzy liczą na otwarte serca i zebranie środków na wsparcie leczenia i rehabilitacji dzieci oraz dorosłych.

Skolim Chorten Cup o Puchar Króla Latino - 13 czerwca, godz. 8.30 - 16, Chorten Arena, ul. Słoneczna 1 w Białymstoku.