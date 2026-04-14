Gwiazdy show TVN nie wytrzymały! Obrzydliwy atak bliźniaczek w sieci

Iza i Daria atakują uczestniczkę The Traitors. Ostre słowa w programie

Trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" to istna wylęgarnia konfliktów i barwnych postaci. Uwagę widzów najmocniej przykuła Iza, połówka bliźniaczego duetu. Gdy jej siostra Daria została wyeliminowana, Iza za punkt honoru postawiła sobie zemstę. Jej język nie należał do najdelikatniejszych – Natalię nazwała wprost "pierdzącym pączusiem" i sugerowała jej spotkanie z trenerem personalnym.

Zobacz również: Karygodne zachowanie jednej z bliźniaczek w The Traitors. Teraz się tłumaczy. Internauci wściekli

Bliźniaczki z The Traitors uderzają w Kasię Szopińską

Teraz ofiarą Izy i Darii padła seksuolożka Kasia Szopińska. Zaczęło się już w 7. odcinku, gdy Iza doprowadziła do jej wyrzucenia podczas nocnej eliminacji. Konflikt tlił się już wcześniej w samym programie, gdzie Iza ostro oceniła koleżankę.

Zobacz również: To oni powalczą o wygraną w "The Traitors: Zdrajcy" 3. Ksiądz, influencerzy i strażak to dopiero początek

- Niech idzie laska już. Tak mnie denerwowała cały program że miałam jej dosyć, naprawdę. Mam wrażenie że przyszła do tego programu nie żeby łapać zdrajców, a bajerować chłopaków. Już nie złoży spódniczki...

Eskalacja nastąpiła podczas internetowego wywiadu w "Arenie", która jest nagrywana na żywo po odcinku "The Traitors. Zdrajcy". Kasia podsumowywała swój udział w show. Bliźniaczki przypuściły prawdziwy szturm w komentarzach.

"Liczyłam że ubierzesz krótką mini dzisiaj" - pisała Daria

"Siedziałaś przed Igorem i klękałaś przed fotelem" - dorzucała Iza

Widzowie The Traitors mają dość. Hipokryzja bliźniaczek?

Zachowanie Izy od dawna budzi sprzeciw fanów formatu, a ostatni atak w mediach społecznościowych dolał oliwy do ognia. Wiele osób uważa, że siostry przekroczyły granicę przyzwoitości. Co ciekawe, Iza i Daria same chętnie publikują w sieci zdjęcia w bardzo skąpych strojach, bikini czy bieliźnie, choć tak ostro wytykały Kasi zamiłowanie do krótkich spódniczek. Wygląda na to, że tym razem posunęły się o krok za daleko.

„The Traitors. Zdrajcy": Kasia odpowiada Dorocie!

