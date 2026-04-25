Kiedy pogrzeb Łukasza Litewki? Mamy nieoficjalne informacje

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej

Łukasz Litewka stracił życie w dramatycznym zdarzeniu drogowym w Dąbrowie Górniczej. Poruszał się na rowerze. W pewnej chwili w polityka uderzyło auto, za kierownicą którego siedział 57-latek. Mężczyzna twierdził, że nagle zemdlał podczas prowadzenia pojazdu. Uderzenie było tak potężne, że jednoślad został wyrzucony do rowu, a sam działacz znalazł się pod samochodem. Chwilę później na miejscu zjawili się inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy wezwali ratowników. Niestety, życia Litewki nie udało się uratować.

Badanie pośmiertne wykazało, że główną przyczyną zgonu 36-letniego mężczyzny była utrata krwi wynikająca z rozległych obrażeń dolnych kończyn oraz przerwania głównych naczyń krwionośnych.

Informacja o odejściu Łukasza Litewki zaszokowała całą Polskę. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów pełnych smutku i szoku. Gwiazdy, w tym Doda, domagają się rzetelnego śledztwa. W miejscu, gdzie doszło do tragedii, błyskawicznie zaczęto stawiać znicze i składać kwiaty. Droga, na której wydarzył się wypadek, stała się miejscem zadumy - przybywają tam ludzie, aby przystanąć na moment i uczcić pamięć zmarłego parlamentarzysty. Równie wzruszające są słowa płynące ze strony polityków i celebrytów. Litewkę wspominają zarówno jego stronnicy, jak i oponenci, a wszyscy jednogłośnie zaznaczają, że był człowiekiem, który potrafił jednoczyć ludzi ponad wszelkimi sporami.

W międzyczasie na jaw wychodzą początkowe szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki?

Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że ostatnia droga Łukasza Litewki zyska rangę państwową. Uroczystości żałobne posła zaplanowano w Sosnowcu, jednak osoby z zewnątrz, pragnące pożegnać zmarłego, nie wezmą udziału we wszystkich jej częściach.

Według niepotwierdzonych informacji, do których dotarł "Super Express", uroczystości pogrzebowe polityka mają odbyć się w środę, 29 kwietnia. Początek ceremonii wyznaczono na godzinę 13:30, kiedy to odprawiona zostanie msza święta w sosnowieckim kościele pw. św. Joachima. Modlitwy oraz mowy pożegnalne będą transmitowane, co pozwoli na udział w pożegnaniu Litewki większej liczbie osób. Z kolei drugi etap uroczystości, czyli samo złożenie do grobu, ma odbyć się w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doprowadzony do prokuratury i sądu