Laluna rozpacza po stracie Łukasza Litewki. Pokazała prywatne wiadomości i apeluje!

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Jak doszło do wypadku?
Nagłe i dramatyczne odejście Łukasza Litewki wywołało w Polsce ogromne poruszenie. 36-letni poseł zginął w czwartek, 23 kwietnia, w godzinach popołudniowych w Dąbrowie Górniczej. Polityk, poruszając się na rowerze, zderzył się z autem osobowym. Obrażenia, w tym ciężkie urazy nóg, doprowadziły do wykrwawienia na miejscu. Niestety, reanimacja nie przyniosła rezultatu.
Według wstępnych informacji samochodem kierował 57-letni mężczyzna. Śledczy sprawdzają, czy nie zasłabł za kierownicą i czy nie stracił kontroli nad autem. Sprawa jest wnikliwie analizowana przez odpowiednie służby.
Odejście Litewki wywołało lawinę komentarzy w internecie, a w miejscu zdarzenia natychmiast zaczęto stawiać znicze. Poseł słynął z charytatywnego zaangażowania, niosąc pomoc zarówno ludziom, jak i zwierzętom, niezależnie od politycznych podziałów. Działał wspólnie nie tylko z innymi politykami, ale też ze znanymi osobami, takimi jak Doda czy Laluna, która szybko skomentowała smutne doniesienia.
Laluna po śmierci Litewki publikuje SMS-y i żąda wariografu
Celebrytka, którą widzowie kojarzą z programu "Królowe życia", bardzo przeżyła stratę 36-latka. Laluna, tak jak zmarły poseł, angażuje się w pomoc dla czworonogów. W swoich mediach społecznościowych wyraziła ogromny żal:
"Dlaczego?", "Za szybko, kochamy cię, jeszcze 2 dni temu rozmawialiśmy. To niesprawiedliwe", "Nie mogę się z tym pogodzić. Łukaszu, tak mi przykro. Mam wielką nadzieję, że prezydent tym razem spełni twoje marzenie, którym było od zawsze zerwanie łańcuchów", "Mieliśmy takie plany. Życie jest niesprawiedliwe".
W swoich relacjach celebrytka zapowiedziała udział w marszu pamięci Łukasza Litewki zaplanowanym na 26 kwietnia - spotkanie rozpocznie się pod Sejmem o godzinie 12:00. Oprócz tego gwiazda kategorycznie zażądała dokładnego śledztwa w sprawie wypadku:
Nalegam na totalne śledztwo i poddanie kierującego wszystkim testom - wariograf przede wszystkim!
Dodatkowo Laluna ujawniła w sieci zrzuty ekranu ze swojej korespondencji z Łukaszem Litewką. Rozmowy dotyczyły wspólnych działań na rzecz zwierząt. Niestety, ich zamierzenia brutalnie przekreślił tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej.
