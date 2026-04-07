Koniec najnowszej "Farmy" w Polsacie. Znamy konkretną datę

Emocje w programie "Farma" sięgają zenitu

Trwająca od lutego edycja programu "Farma" przyciąga przed ekrany tłumy widzów. Z każdym tygodniem emocje rosną, a liczne konflikty, intrygi i niespodziewane zwroty akcji trzymają w napięciu. Produkcja reality show Polsatu postanowiła podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Zbliża się starcie, które na długo zapisze się w pamięci fanów formatu.

Pojedynek nagłej śmierci. Kto opuści "Farmę"?

Nadchodzący odcinek przyniesie bezpośrednią konfrontację dwóch niezwykle mocnych graczy. Henryk i Aksel, którzy od pierwszych dni na farmie udowadniają swoją determinację i siłę, zmierzą się w bezwzględnym starciu określanym jako pojedynek nagłej śmierci.

Zasady są brutalne: nie ma taryfy ulgowej. Zwycięzca zapewni sobie dalszy udział w "Farmie", natomiast przegrany będzie musiał natychmiast spakować swoje rzeczy i opuścić program. Ten jeden moment przekreśli dotychczasowy trud jednego z zawodników.

Napięcie przed tym decydującym starciem jest ogromne. Obaj panowie przebyli wyboistą drogę w programie, a ich rywalizacja od dłuższego czasu wisiała w powietrzu. Teraz wreszcie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia.

Dla fanów formatu przygotowano również niespodziankę wynikającą ze zmian w świątecznej ramówce stacji. Tego samego dnia wyemitowane zostaną aż dwa odcinki "Farmy", co gwarantuje potężną dawkę telewizyjnych emocji i dramatycznych wydarzeń.

Rozgrywka zbliża się do decydującej fazy. Na polu walki pozostało zaledwie ośmiu uczestników, a stawką jest wejście do ścisłego finału i główna nagroda. Na tym etapie nawet najdrobniejszy błąd może oznaczać koniec marzeń o zwycięstwie.

Finał 5. sezonu "Farmy" na żywo

Data ostatecznego starcia w programie "Farma" jest już znana. Wielki finał odbędzie się 7 maja 2026 roku. Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo, co dodatkowo spotęguje emocje. Decydujący głos będzie należał do widzów, którzy za pomocą SMS-ów wybiorą ostatecznego zwycięzcę. Do finałowego etapu dotrze wyłącznie trzech najlepszych rolników, co zwiastuje zaciętą rywalizację do samego końca. Piąta edycja, zapowiadana jako najdłuższa i najbardziej pełna wrażeń, z pewnością dostarczy podczas finału wielu niezapomnianych emocji i zaskakujących momentów.

