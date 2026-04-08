Hanna Bieluszko walczy o powrót do zdrowia. Ilona Łepkowska ujawnia, kto ruszy na ratunek aktorce

Ilona Łepkowska zapowiada pomoc dla Hanny Bieluszko z "M jak miłość"

Temat zyskał rozgłos po założeniu zbiórki na drogą rehabilitację. Akcję zainicjowano 2 kwietnia, a w kilka dni zgromadzono niemal 100 tysięcy złotych. Choć to wielka suma, stanowi zaledwie połowę środków wymaganych na długofalowe leczenie i zabiegi. Organizatorzy mocno zaznaczają, że te fundusze mają pomóc aktorce odzyskać siły i dać jej realną szansę na ponowny powrót na teatralną scenę.

Największe poruszenie wywołała wypowiedź Ilony Łepkowskiej. Scenarzystka, zaprzyjaźniona od kilkudziesięciu lat z Hanną Bieluszko, zasugerowała, że lawina wsparcia dopiero rusza. Czy koledzy z planu zaangażują się w sprawę? W wywiadzie dla dziennika "Fakt" twórczyni stwierdziła wprost:

Jestem o tym przekonana. Zarówno ekipa "M jak miłość", jak i "Barw szczęścia".

Ten mocny komunikat udowadnia, że o artystce nie zapomnieli nie tylko wierni fani, lecz również dawni współpracownicy z telewizyjnej branży. Łepkowska wyznała, że zdążyła już skontaktować się z członkami ekipy, a wnioski są jednoznaczne – Hanna Bieluszko może liczyć na ogromne grono sojuszników. Scenarzystka dodała, że obecnie trwa produkcyjna pauza, jednak po powrocie na plan zdjęciowy działania pomocowe zostaną precyzyjniej skoordynowane, co mocno napędzi trwającą zbiórkę funduszy.

Stan zdrowia gwiazdy "Barw szczęścia". Trwa zacięta walka o pełną sprawność

Wokół aktorki ewidentnie buduje się potężna sieć solidarności, łącząca fanów, bliskich znajomych oraz środowisko aktorskie. W przypadku postaci tak silnie zakorzenionej w rodzimym teatrze i produkcjach telewizyjnych, to pospolite ruszenie nabiera wyjątkowego znaczenia. Bardzo dosadnie brzmią komunikaty od twórców internetowej zbiórki. Zaznaczają oni, że choć kluczowa batalia o przetrwanie zakończyła się sukcesem, to schorzenie dokonało potężnego spustoszenia w ciele pacjentki. Obecnie priorytetem jest przywrócenie jej dawnej ruchliwości, przez co każda upływająca doba, pojedynczy przelew oraz nowy ochotnik włączający się w akcję są na wagę złota.

Hanna Bieluszko z "M jak miłość" ma oparcie w kolegach z branży

Cała ta sytuacja niesie za sobą dodatkowy przekaz. Udowadnia, że w zdominowanym przez ciągłe sensacje show-biznesie wciąż funkcjonuje szczera, międzyludzka lojalność. W obliczu życiowego dramatu blask fleszy gaśnie, a pierwszorzędne znaczenie zyskuje zwykły telefon, chęć rozmowy i błyskawiczne zorganizowanie pomocy bez odwracania wzroku. Patrząc na przypadek Hanny Bieluszko, widać wyraźnie, że takich zaangażowanych osób nie brakuje. To właśnie stanowi najpotężniejszy element tej opowieści – obok samej tragedii zdrowotnej wybrzmiewa fakt, że artystka ma na kogo liczyć. Jeżeli obietnice Ilony Łepkowskiej dojdą do skutku, nadchodząca fala wsparcia będzie tylko przybierać na sile.

Maja Hyży jest ciężko chora. Czeka ją poważna operacja