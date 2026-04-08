Uczestnicy narzekają na rozdzielenie

Uczestnicy nie ukrywają swojego niezadowolenia z powodu zmian. Szczególnie zła jest Dominika, która tworzy relację romantyczną z Marcelem, a ich rozdzielono. Magda również ma za złe, ale produkcji, ponieważ wolałaby spać z Andrzejem.

- Na razie nie zrobił nic, co by spowodowało, że bym mu nie ufała - powiedziała Magda o Andrzeju.

Andrzej nie ukrywa swoich wątpliwości po słowach Oliwii. Wie, że ona traktuje go szczerze i poważnie. Roksana z Tobiaszem za to zauważyli, iż Oliwia zachowuje się nie do końca fair wobec Krystiana. Ma rzucać tekstami, które ranią chłopaka, ale zawsze ona broni się "żartem". Oliwia za to już wprost powiedziała, że marzy się jej wejście chłopaka.

- Chciałabym mieć taką relację, jak ty masz z Marcelem. To moje marzenie. Nie szuka siłę, ale chcę motylki w brzuchu. Krystianowi wszystko powiedziałam, że siebie tak nie zostawimy, póki nie znajdziemy oboje możliwości. To, że nie mam do niego pociągu, nie oznacza, że nie mam z nim jakiejś relacji jak przyjaźń - powiedziała Oliwia do Dominiki.

Sprawdzian kulinarnej wiedzy w Hotelu Paradise 12

Podczas jednej z wycieczek po tzw. nocnym markecie okazało się, że na uczestników czeka specjalny test wiedzy kulinarnej. Odpowiadają oni w parach, a zwycięzcy dostaną miłą niespodziankę. Przygotowano 25 pytań, czyli każda para mogła dostać 5 punktów. Pytania, które pojawiły się w sprawdzianie wiedzy możecie sami zrobić w przygotowanym przez nas quizie!

Punktacja:

Magda z Bartkiem - 4 punkty

Oliwia z Marcelem - 4 punkty

Tobiasz z Roksaną - 5 punktów

Andrzej z Martą - 2 punkty

Dominika z Krystianem - 3 punkty

Ciekawe może być to, że uczestnicy NIE WIEDZIELI, czym są gęsie pipki, dla Magdy gzik to skwarki, a Oliwia z Marcelem nie wiedzą, na czym polega proces fermentacji.

Para Tobiasza i Roksany wygrali Kulinarny Sprawdzian Wiedzy. Wygrali oni romantyczną randkę. Przegrani nie ponieśli na razie żadnych konsekwencji za najgorszy wynik.