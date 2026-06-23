Legendy i nowe gwiazdy disco polo razem na scenie. Znamy pełną listę wykonawców

To będzie mocne otwarcie wakacji w rytmie disco polo

Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca 2026 roku, Wysokie Mazowieckie zamieni się w prawdziwą stolicę tanecznych hitów. II Gala Disco Polo przyciągnie fanów brzmień, przy których trudno ustać w miejscu. Na scenie pojawią się MIG, Bayera, Andre, Milano, Raider i Menelaos, a całość poprowadzi dobrze znany publiczności Didżej Mietek.

Jeśli ktoś lubi koncerty z refrenami, które zna cała publiczność, i klimat wspólnej zabawy pod chmurką, to tego wydarzenia po prostu nie powinien przegapić . Szykuje się wieczór pełen hitów, emocji i typowo swojskiej, rozkręconej atmosfery.

Kiedy i gdzie odbędzie się II Gala Disco Polo?

Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca 2026 roku o godz. 17:00. Miejscem koncertu będzie teren przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. To właśnie tam fani disco polo spotkają się na drugiej odsłonie gali, która już samym składem zapowiada się naprawdę imponująco.

MIG na czele stawki. To jeden z najmocniejszych punktów programu

Największą uwagę przyciąga oczywiście zespół MIG, czyli marka, której fanom disco polo specjalnie przedstawiać nie trzeba. Grupa od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce gatunku i regularnie przyciąga tłumy na koncerty. Co ważne, ich popularność w sieci również robi wrażenie: 741 tysięcy słuchaczy na Spotify, co tylko potwierdza, jak mocno ich przeboje wciąż siedzą w głowach fanów.

MIG to ten typ wykonawcy, który potrafi porwać publikę od pierwszych dźwięków. Wystarczy przypomnieć takie hity jak „Miód malina”, „Wymarzona” czy „Lalunia”. To właśnie takie utwory budują koncertowy klimat, w którym ręce same idą w górę, a publiczność śpiewa razem z zespołem praktycznie każdą linijkę.

Nie tylko MIG. Na scenie pojawią się także dobrze znane nazwiska

Mocnym punktem wieczoru będzie również Andre, artysta kojarzony z taneczną energią i przebojowym stylem. Jego „Ale ale Aleksandra” to numer, który od lat rozkręca imprezy i do dziś wywołuje natychmiastową reakcję publiczności. Taki utwór na żywo to gwarancja wspólnego śpiewania i prawdziwie festynowej atmosfery w najlepszym znaczeniu tego słowa.

Na scenie zamelduje się też Milano, czyli formacja-legenda dla fanów klasycznego nurtu disco polo. To zespół, który budzi sentyment i przypomina złote czasy gatunku. Ich obecność w line-upie sprawia, że wydarzenie zyskuje jeszcze mocniejszy, przekrojowy charakter: coś dla tych, którzy kochają zarówno nowe granie, jak i kultowe melodie sprzed lat.

Bayera to z kolei reprezentant bardziej współczesnego, bardzo koncertowego oblicza disco polo. Zespół ma swoją wierną publiczność i potrafi wnieść na scenę dużo świeżej energii. W takim składzie to ważne ogniwo programu, które świetnie uzupełnia największe gwiazdy wieczoru.

Pełny skład gali zapowiada taneczny wieczór bez przestojów

Organizatorzy postawili na zróżnicowany skład, dzięki któremu podczas imprezy nie powinno zabraknąć ani głośnych refrenów, ani tanecznych momentów pod samą sceną. W Wysokiem Mazowieckiem wystąpią:

MIG

Bayera

Andre

Milano

Raider

Menelaos

Didżej Mietek – prowadzenie imprezy

Obok najmocniejszych nazwisk nie zabraknie także wykonawców, którzy dołożą od siebie imprezowy charakter wydarzenia. Raider i Menelaos mają do odegrania ważną rolę w budowaniu tempa całego koncertu, a Didżej Mietek jako prowadzący zadba o to, by publiczność ani przez moment nie straciła energii.

Wysokie Mazowieckie szykuje się na wielką zabawę

II Gala Disco Polo w Wysokiem Mazowieckiem ma wszystkie składniki, których oczekują fani tego gatunku: rozpoznawalne gwiazdy, wielkie przeboje, letni termin i plenerowy klimat. To właśnie takie wydarzenia najmocniej pokazują, że disco polo niezmiennie trzyma się świetnie i nadal potrafi łączyć kilka pokoleń pod jedną sceną.

Najbliższa sobota zapowiada się więc naprawdę gorąco. Kto lubi koncerty, na których od pierwszej do ostatniej minuty dzieje się dużo, a na scenie pojawiają się wykonawcy z solidnym repertuarem hitów, ten powinien mieć 27 czerwca o godz. 17:00 już zapisany w kalendarzu. W Wysokiem Mazowieckiem może być naprawdę głośno i właśnie o to chodzi.