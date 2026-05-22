Leon Myszkowski i jego narzeczona oceniają duet Steczkowskiej ze Skolimem. Padły zaskakujące słowa

Letni singiel zatytułowany "Mamacita" natychmiast po premierze zyskał miano internetowego viralu, wzbudzając przy tym niemało kontrowersji. Zderzenie dwóch zupełnie różnych muzycznych światów oraz wizerunków, jakie reprezentują Justyna Steczkowska i Skolim, spotkało się z ogromnym odzewem słuchaczy. Wokół niespodziewanej kolaboracji pojawiło się wiele skrajnych opinii. Głos w sprawie postanowił zabrać syn znanej piosenkarki oraz jego przyszła żona, którzy nie szczędzili serdecznych opinii na temat tego nietypowego projektu.

Długo wyczekiwana współpraca wreszcie ujrzała światło dzienne 12 maja, kiedy to do sieci trafił oficjalny teledysk. Efekt pracy dwójki artystów błyskawicznie podbił kartę "Na czasie" w serwisie YouTube, generując miliony wyświetleń w niezwykle krótkim czasie. Chociaż część odbiorców uważa ten wakacyjny utwór za absolutny hit, inni nie kryją zaskoczenia decyzją artystki z trzydziestoletnim doświadczeniem scenicznym. Mimo podzielonych zdań, Justyna Steczkowska i Skolim z "Mamacitą" cieszą się ogromną popularnością, a publiczność będzie mogła usłyszeć ich na żywo podczas nadchodzącego Sopot Hit Festiwal 2026.

Leon Myszkowski i Ksenia z własnym cyklem w "Pytaniu na Śniadanie"

Nowe plany zawodowe dotyczą nie tylko słynnej piosenkarki, ale również jej 26-letniego syna. Z końcem ubiegłego roku Leon Myszkowski zaręczył się ze swoją wybranką, Ksenią, a obecnie narzeczeni planują ceremonię ślubną. Młoda para przyjęła niedawno interesującą ofertę i zasiliła szeregi "Pytania na śniadanie". W porannym magazynie TVP narzeczeni poprowadzą nowy cykl, w którym będą sprawdzać stopień dopasowania par.

Podczas oficjalnej prezentacji odświeżonej ramówki "Pytania na śniadanie", serwis "Kozaczek" zapytał parę o głośny singiel "Mamacita". Leon Myszkowski i Ksenia Ngo chętnie podzielili się swoimi wrażeniami na temat muzycznej nowości. Z ich relacji wynika, że czują się "rodzicami" znakomitego odbioru piosenki, a na oficjalną premierę czekali z ogromną niecierpliwością od wielu tygodni.

"Można powiedzieć, że poniekąd jesteśmy jednymi z rodziców tego sukcesu. Bardzo nam się podoba" - powiedział Leon.

"Ja nie mogłam się doczekać, kiedy ona już wyjdzie. Miałam ją już od dwóch miesięcy i tak czekałam! [...] Piosenka jest super, mi się bardzo podoba, jak Skolim tam brzmi bardzo niszowo, uważam. No a Justynka to po prostu petarda!" - dodała zachwycona Ksenia.

