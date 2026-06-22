MIG i Defis grają już jutro. Wielu fanów może się zdziwić na miejscu

To już jutro, 23 czerwca 2026 roku, fani tanecznych brzmień ruszą do Kraszewa-Gaczułt. Nad Zbiornikiem Wodnym Kraszewo szykuje się wydarzenie, obok którego miłośnicy disco polo nie mogą przejść obojętnie. Największe emocje obudzą zespoły MIG i DEFIS – dwa składy, które od lat rozkręcają imprezy do czerwoności i potrafią porwać publiczność od pierwszych taktów. A gdy koncertowe emocje opadną, parkiet przejmie DJ Tuk-Muz.

Największe gwiazdy wieczoru? MIG i DEFIS zrobią tu prawdziwe show

Jeśli ktoś wychował się na tanecznych hitach, to doskonale wie, że MIG to marka, której w disco polo przedstawiać nie trzeba. Zespół od lat trzyma wysoki poziom i ma w repertuarze utwory, które publiczność śpiewa chórem. Ich koncerty to zawsze mieszanka energii, przebojowości i tego charakterystycznego klimatu, bez którego trudno wyobrazić sobie letnią zabawę pod chmurką. Gdy MIG wchodzi na scenę, można spodziewać się prawdziwego wybuchu emocji i refrenów niesionych przez tłum.

Równie mocnym punktem programu będzie DEFIS, czyli formacja doskonale znana fanom nowoczesnego, melodyjnego disco polo. Ich największe przeboje od lat królują na imprezach, weselach i plenerach, a sceniczna energia zespołu sprawia, że publika bardzo szybko łapie wspólny rytm. To właśnie takie koncerty budują letni klimat – lekki, rozrywkowy, pełen uśmiechu i tanecznego szaleństwa.

Po występach scenę przejmie DJ Tuk-Muz, który zadba o to, by impreza nie straciła tempa. Dla tych, którzy po koncertach wciąż będą mieli ochotę na zabawę, to będzie idealne domknięcie wieczoru.

Kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie?

Impreza odbędzie się jutro, 23 czerwca 2026 roku, przy Zbiorniku Wodnym Kraszewo w miejscowości Kraszewo-Gaczułty. Start całego wydarzenia zaplanowano na godzinę 16:00. To właśnie wtedy rozpocznie się oficjalne otwarcie, a później uczestnicy wejdą już w kolejne punkty programu, które zwieńczą dwa duże koncerty disco polo.

Najważniejsze godziny programu

16:00 – otwarcie wydarzenia

– otwarcie wydarzenia 17:00 – rozstrzygnięcie konkursu „Zbiornik Kraszewo - Moja Wizja”

– rozstrzygnięcie konkursu „Zbiornik Kraszewo - Moja Wizja” 17:45 – występy dzieci „Mali artyści dla wielkiej planety”

– występy dzieci „Mali artyści dla wielkiej planety” 18:30 – I zjazd Miłośników Koni z Północnego Mazowsza

– I zjazd Miłośników Koni z Północnego Mazowsza 19:30 – koncert zespołu DEFIS

– koncert zespołu 21:00 – koncert zespołu MIG

– koncert zespołu 22:00 – zabawa z DJ Tuk-Muz

Nie tylko koncerty. Szykuje się pełne popołudnie atrakcji

Choć dla fanów disco polo najważniejsze będą występy DEFIS i MIG, organizatorzy przygotowali znacznie więcej. W programie znalazły się także elementy rodzinne i plenerowe, dzięki którym wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko fanów koncertów, ale i osoby szukające letniej rozrywki na świeżym powietrzu.

Zapowiedziano pokazy hodowców koni oraz strefę zabaw, a całość poprowadzi Maciej Smoliński, dobrze znany publiczności z wydarzeń rozrywkowych i muzycznych. Taki konferansjer potrafi podkręcić atmosferę i sprawić, że scena żyje od pierwszej minuty do samego końca zabawy.

To może być jeden z tych wieczorów, o których będzie głośno

Letni plener, woda w tle, taneczne przeboje i dwa mocne zespoły z samej czołówki gatunku – trudno o lepszy przepis na udaną imprezę w disco-polowym stylu. DEFIS o 19:30 i MIG o 21:00 to duet, który naprawdę robi wrażenie i dla wielu fanów może być wystarczającym powodem, by jutro pojawić się w Kraszewie-Gaczułtach.

Jeśli ktoś lubi koncerty, podczas których od pierwszych minut czuć wakacyjny luz, a pod sceną robi się coraz goręcej z każdym kolejnym refrenem, to tego wydarzenia po prostu nie powinien przegapić. Zwłaszcza że po koncertach zabawa wcale się nie kończy.