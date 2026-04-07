"Na Wspólnej", odcinek 4194: matka Remka zastaje półnagiego Brzozowskiego w mieszkaniu Brygidy. Oskarża ją o niewierność

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie pozwoliły fanom na chwilę oddechu, dostarczając potężnej dawki emocji. Zakończenie lekcji jazdy Wojtka z Andżelą przerodziło się w prawdziwy dramat, gdy chorobliwie zazdrosny narzeczony kobiety brutalnie go zaatakował na oczach jego ojca. W tym samym czasie pogrążony w rozpaczy po wydziedziczeniu Darek musiał mierzyć się z knowaniami Kaliny, która próbowała namówić Kasię do zeznawania przeciwko niemu. Również w wątku miłosnym nie zabrakło szoku, ponieważ odrzucony przez Lucy Ignacy odkrył, że jest ona zakochana w jego własnym ojcu, Michale. Po tylu wstrząsach i rewelacjach, poprzeczka dla nadchodzących wydarzeń została zawieszona naprawdę wysoko.

"Na Wspólnej" odc. 4194 - streszczenie

Damian Cieślik staje w obliczu kolejnych problemów, gdy na drzwiach jego lokum pojawia się wulgarny napis. Jego syn, Kajetan, jest wściekły i nie potrafi zaakceptować bierności ojca, który rozważa zrzeczenie się immunitetu, nazywając go tchórzem. Tymczasem Michał przeżywa chwile grozy z powodu zniknięcia Ignacego, który, jak się później okazuje, w stanie upojenia alkoholowego pojawia się w szkole. Sytuację Brzozowskiego komplikuje niezręczne spotkanie z matką Remka, która zastaje go półnagiego w mieszkaniu Brygidy, oskarżając ją o niewierność. Równocześnie Junior, mając dość drwin chuliganów, wdaje się z nimi w bójkę podczas próby do szkolnego przedstawienia.

"Na Wspólnej" odc. 4194 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, przynosząc rozwiązania jednych wątków i rozpoczynając zupełnie nowe. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić żadnego szczegółu. Premierowy 4194 odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od lat gości w domach milionów widzów. Fabuła koncentruje się na losach rodzin i przyjaciół, których drogi zeszły się przy tytułowej warszawskiej ulicy, tworząc nierozerwalne więzi. Serial porusza zarówno codzienne problemy, jak i dramatyczne wydarzenia, dzięki czemu każdy odnajdzie w nim coś dla siebie. To opowieść o przyjaźni, miłości, zdradach i walce o lepsze jutro, która niezmiennie przyciąga przed ekrany. W serialu występują m.in.: