"Na Wspólnej", odcinek 4195: profesor Agier słabnie na oddziale kardiochirurgii. Na oczach przerażonej córki dochodzi u niej do zatrzymania akcji serca

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogli ostatnio narzekać na nudę, ponieważ poprzedni odcinek dostarczył solidnej dawki dramatycznych wydarzeń. Damian Cieślik, zmagając się z oskarżeniami o pedofilię i wulgarnym atakiem na swoje lokum, rozważał zrzeczenie się immunitetu, co jego syn uznał za akt tchórzostwa. Równie nerwowo było u Michała, który najpierw szukał zaginionego Ignacego, a później dowiedział się, że ten pojawił się w szkole pod wpływem alkoholu. Sytuację dodatkowo skomplikowała matka Remka, która posądziła Brygidę o niewierność. Tymczasem Junior, mając dość drwin, rzucił się z pięściami na szkolnych chuliganów. Po tylu burzliwych wydarzeniach, czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4195 - streszczenie

Junior, dostrzegając ciągłe napięcie między rodzicami, decyduje się nie informować ich o swojej bójce z kolegami. Sprawa jednak szybko wychodzi na jaw, kiedy do Elizy dzwoni Bartek z wiadomością, że jedzie z jej synem na policję. Wieczorem Jarek zabiera Juniora, by przeprosić pobitych chłopców, a w tym czasie Wichrowski składa Elizie niespodziewaną wizytę, kończącą się namiętnym pocałunkiem. Wątki medyczne również nabierają tempa – profesor Agier, choć uspokojona przez neurologa, że jej mózg jest zdrowy, nagle słabnie na oddziale kardiochirurgii, a na oczach przerażonej córki dochodzi u niej do zatrzymania akcji serca. W tle rozgrywają się też inne dramaty: Ignacy, odkrywszy, że jego ukochana Lucy jest partnerką jego ojca, żąda od Michała zerwania tej relacji, a Kluskowa donosi matce Brygidy, że ta zdradza Remka.

"Na Wspólnej" odc. 4195 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocji i zwrotów akcji w życiu ulubionych postaci. Nadchodzący epizod zapowiada się na niezwykle intensywny i pełen zaskakujących wydarzeń, które mogą na nowo zdefiniować relacje między bohaterami. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby być na bieżąco z ich losami. Premierowy odcinek 4195 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, serwując im codzienną dawkę wzruszeń, dramatów i radości. Historia przyjaciół z domu dziecka, których losy splotły się na zawsze przy tytułowej ulicy, wciąż przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia widzów. Śledzimy perypetie Ziębów, Hofferów i Brzozowskich, których więzi, choć regularnie wystawiane na próby, okazują się silniejsze niż wszystko inne. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: