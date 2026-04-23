"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4204

W serialu "Na Wspólnej" ostatnie dni upłynęły pod znakiem bolesnych rozliczeń oraz tajemnic, które zaczęły wychodzić na światło dzienne. Eliza postanowiła zawalczyć o swoje małżeństwo i wyznała Jarkowi, że chwilowo się pogubiła, chociaż zataiła przed mężem fakt, że jej zdrada zaszła znacznie dalej. Jej pożegnanie z Bartkiem zakończyło się jednak fatalnie, gdyż ich czuły pocałunek na treningu syna dostrzegli zazdrosna Sylwia oraz Junior. Równie gęsta atmosfera panowała na cmentarzu podczas pogrzebu rodziców Alana, gdzie Mariusz porzucił przygotowania do własnej obrony i w przypływie wściekłości brutalnie zaatakował Novaka. Dodatkowo Jolanta natrafiła na ukrytą u Klusków sporą sumę gotówki, a plan Brygidy i Remka dotyczący wspólnego mieszkania z rodzicami nagle przestał przebiegać pomyślnie i wymknął się spod kontroli. Jakie będą zatem konsekwencje tych wszystkich dramatycznych zdarzeń w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" odc. 4204 - streszczenie

Ola przebywa u Zimińskich wraz z synem po trudnych przeżyciach związanych z napaścią na Alana i zachowaniem Mariusza. Gdy Novak odwiedza kobietę i prosi o ochronę dziecka przed Czerskim, jej niepokój staje się jeszcze silniejszy. Mariusz stara się przekonać żonę do powrotu, obiecując poprawę, jednak ona zdecydowanie odrzuca jego prośby. Wyznaje mu wprost, że obecnie budzi on w niej taki sam strach, jakiego doświadczała dawniej przy Alanie. Tymczasem Kalina świętuje zdany egzamin adwokacki, ale odprawia czekającego na nią z kwiatami Łukasza. Kobieta zaczyna nabierać podejrzeń wobec Kasi i dopytuje ją o szczegóły dotyczące rozwodu. Na komisariacie Roman traci panowanie nad sobą i rzuca się na mężczyznę, którego rozpoznaje na nagraniu jako podpalacza. Choć wraz z Honoratą liczą na odszkodowanie potrzebne do odbudowy pensjonatu, ich plany mogą pokrzyżować zamierzenia właścicielki nieruchomości.

"Na Wspólnej" odc. 4204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Sytuacja w życiu bohaterów staje się na tyle skomplikowana, że warto śledzić każdy ich gest, by zrozumieć motywy podejmowanych decyzji. Serial od lat utrzymuje stałą porę emisji, co ułatwia planowanie wieczoru z ulubionymi postaciami. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców słynnej warszawskiej kamienicy. Odcinek zostanie wyemitowany 30 kwietnia 2026 roku. Transmisję będzie można oglądać na kanale TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwy fenomen, który od dekad pokazuje, jak silna może być więź między ludźmi dorastającymi razem w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej Ziębom przez grupę przyjaciół, a dziś śledzimy już losy kolejnych pokoleń ich rodzin. Przyjemnie patrzy się na to, jak wspólna kamienica stała się dla nich bezpieczną przystanią w każdej życiowej burzy. To opowieść o lojalności, rodzinnych sekretach i codziennym życiu, która potrafi wciągnąć bez reszty. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)