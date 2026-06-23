Pamiętasz te przeboje? Legendarny zespół rozgrzeje plenerową scenę już w sobotę

To będzie mocne powitanie lata. Fanatic zagra w Daniszynie już w tę sobotę

Fani tanecznych brzmień mogą szykować się na solidną dawkę swojskiego klimatu i dobrze znanych melodii. Już w sobotę, 27 czerwca 2026 roku, w Daniszynie odbędzie się Festyn Rodzinny – Powitanie Lata, a najważniejszym muzycznym punktem programu będzie koncert zespołu Fanatic. Jeśli ktoś wychował się na klasyce disco polo, to taka okazja ma w sobie naprawdę sporo sentymentu.

Wydarzenie zaplanowano na Boisku pod Lasem w Daniszynie, a start całej imprezy wyznaczono na godzinę 16:00. Wieczorem zrobi się jeszcze bardziej tanecznie, bo o 19:00 ruszy zabawa z DJ-em Daniello, natomiast o 20:00 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru – Fanatic.

Fanatic gwiazdą wieczoru. Tego zespołu fanom disco polo przedstawiać nie trzeba

To właśnie Fanatic będzie najmocniejszym hitem sobotniego grania w Daniszynie. Dla wielu słuchaczy to zespół, który zapisał się w historii gatunku złotymi zgłoskami. Mowa przecież o formacji kojarzonej z wielkimi przebojami, które do dziś wracają na imprezach, festynach i rodzinnych potańcówkach. Wystarczy wspomnieć legendarny numer „Czarownica”, by od razu zrobiło się bardziej swojsko i tanecznie.

Właśnie takie koncerty mają szczególny urok – łączą pokolenia i przypominają, skąd wzięła się siła disco polo. Fanatic to marka, która budzi emocje, sentyment i natychmiast przenosi publiczność do czasów największej popularności klasycznych parkietowych hitów. W Daniszynie można więc spodziewać się występu, który rozkręci wieczór na dobre.

Najpierw festyn, potem zabawa taneczna. DJ Daniello rozgrzeje publiczność przed koncertem

Zanim na scenie zamelduje się gwiazda wieczoru, uczestnicy wejdą w imprezowy klimat podczas zabawy tanecznej z DJ-em Daniello. Start o 19:00, więc wszystko wskazuje na to, że parkiet i okolice sceny szybko się zapełnią. Taki układ programu zapowiada naprawdę udany wieczór – najpierw luźne rozkręcenie atmosfery, a później koncertowy punkt kulminacyjny.

Choć to Fanatic przyciąga największą uwagę fanów gatunku, obecność DJ-a sprawia, że wydarzenie ma charakter prawdziwej letniej potańcówki pod gołym niebem. A takie imprezy w klimacie disco polo mają swój niepodrabialny smak.

Kiedy i gdzie odbędzie się Powitanie Lata w Daniszynie?

Data: sobota, 27 czerwca 2026 roku

sobota, 27 czerwca 2026 roku Godzina rozpoczęcia: 16:00

16:00 Miejsce: Boisko pod Lasem, Daniszyn

Boisko pod Lasem, Daniszyn Zabawa taneczna: 19:00 – DJ Daniello

19:00 – DJ Daniello Koncert gwiazdy wieczoru: 20:00 – Fanatic

Dla fanów z regionu to jedna z tych imprez, które idealnie wpisują się w początek wakacyjnego sezonu. Letni festyn, muzyka na żywo, taneczny wieczór i klimat lokalnej zabawy – brzmi jak gotowy przepis na udaną sobotę.

Nie tylko muzyka. Organizatorzy szykują mnóstwo atrakcji dla całych rodzin

Choć koncert Fanatic będzie bez wątpienia głównym magnesem dla miłośników disco polo, organizatorzy przygotowali znacznie więcej atrakcji. Festyn w Daniszynie ma mieć rodzinny charakter, dlatego na miejscu nie zabraknie propozycji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

W programie znalazły się między innymi:

zamki dmuchane,

Piana Party,

animatorki,

kucyki,

stoisko policji ze znakowaniem rowerów,

pokaz motoru żużlowego Szymona Lisa,

pokaz klubu motocykli ciężkich i weteranów Oldtimers Krotoszyn.

Dla najmłodszych przygotowano też darmowe smakołyki – watę cukrową, popcorn oraz lody. Z kolei na stoisku gastronomicznym mają pojawić się kawa, grochówka, hot dogi, kaszanka oraz kiełbasa z grilla. Taki zestaw atrakcji sprawia, że można tu wpaść wcześniej, spędzić całe popołudnie i zostać aż do wieczornego koncertu.