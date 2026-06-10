Paweł Deląg zostanie ojcem. Aktor pokazał w sieci efekty ciążowej sesji ze swoją partnerką

Paweł Deląg i jego partnerka spodziewają się dziecka

Gwiazdor od wielu lat zaliczany jest do grona najpopularniejszych postaci polskiego kina oraz telewizji. Choć artysta nieustannie angażuje się w nowe projekty zawodowe, zazwyczaj niezwykle rygorystycznie strzeże swojej prywatności przed wścibskim wzrokiem mediów. Tym razem znany aktor postanowił zrobić wyjątek od tej reguły. Zakochani już jakiś czas temu ogłosili światu radosną nowinę o powiększeniu rodziny, a teraz pochwalili się w internecie efektami profesjonalnej sesji zdjęciowej, która błyskawicznie zyskała ogromną popularność w sieci.

Zobacz też: Ukochana Pawła Deląga chwali się wieczorną randką. Sprytnie ukryła ciążowy brzuszek!

Sonda Czy Paweł Deląg ma szansę zrobić karierę w Hollywood? Tak! Chyba nie Nie wiem

Sesja ciążowa Pawła Deląga. Aktor pokazał romantyczne zdjęcia

Opublikowane w sieci materiały ukazują artystę i jego wybrankę w bardzo subtelnej, przepełnionej czułością atmosferze. Fotografie zrealizowano w eleganckim, wyciszonym stylu, który idealnie akcentuje ten niepowtarzalny i przełomowy moment w ich codziennym życiu. Przyszły ojciec z nieskrywaną dumą staje przed obiektywem obok swojej partnerki, delikatnie ją obejmując i jednocześnie eksponując wyraźnie zaokrąglony brzuch ciążowy.

"No i dałem się namówić : sesja You&Me Efekt wkrótce" - napisał w sieci Paweł Deląg.

Nowe ujęcia w mgnieniu oka przykuły wzrok licznych użytkowników mediów społecznościowych, którzy nie szczędzili parze niezwykle ciepłych słów oraz szczerych gratulacji. Wśród wielu internetowych wpisów najczęściej powtarzają się serdeczne życzenia zdrowia, niesłabnącego szczęścia, a także spokoju na czas oczekiwania na zbliżające się wielkimi krokami narodziny potomka.

Zobacz też: Ukochana Pawła Deląga rozkwita w ciąży. Podróżuje od kraju do kraju

„Łaaaał Kochani co za cudowne wieści. Gratulacje Kochani. Życzymy Wam bardzo dużo zdrowia i wszystkiego co najpiękniejsze. Pozdrawiamy z Londynu - czytamy w sekcji komentarzy.”

Sami zainteresowani w ogóle nie kryją swojej ogromnej ekscytacji związanej z nadchodzącą rewolucją w ich codzienności. Wyraźnie widać, że ten szczególny dla nich czas pragną celebrować z dala od blasku fleszy, koncentrując pełną uwagę wyłącznie na sobie oraz swoich najbliższych. Zrealizowane niedawno fotografie mają stanowić dla przyszłych rodziców wyjątkową pamiątkę na całe życie.