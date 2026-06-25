Skolimowi rośnie konkurencja? MATEO prezentuje singiel "Mała ale buja" z gwiazdą Prime MMA

Skolim w VOX FM | Dobry wieczór Polsko

MATEO wypuszcza gorący klip z gwiazdą Prime MMA. Nowy pretendent do tytułu Króla Latino?

MATEO wraca do muzyki i od razu robi to w stylu, którego trudno nie zauważyć. Kiedyś występował na dużych scenach, supportował zagraniczne gwiazdy i był jednym z młodych artystów, którym wróżono spore zamieszanie na rynku. Potem nagle zniknął z muzycznego radaru, ale teraz daje o sobie znać singlem w stylu latino „Mała Ale Buja”.

Nowy utwór ma wszystko, czego potrzeba letniemu hitowi. Jest taneczny rytm, chwytliwy refren, lekki południowy klimat i energia, która od razu kojarzy się z wakacjami. To numer do samochodu, na imprezę i na playlistę, która ma robić atmosferę od pierwszych sekund" - czytamy w oficjalnym komunikacie

Utworowi towarzyszy wakacyjny teledysk, w którym obok MATEO pojawia się Karolina Porzucek, influencerka kojarzona m.in. z PRIME MMA. Singiel opiera się na tanecznym rytmie i lekkim, letnim klimacie, wpisując się w sezonowy repertuar przeznaczony na imprezowe i wakacyjne playlisty. Czy wzbije się na listy przebojów i zrobi konkurencję Skolimowi? Poniżej możecie posłuchać, zobaczyć i ocenić, jak twórca radzi sobie w klimatach latino disco.

Kim jest MATEO? Pojawiał się nie tylko na scenie, ale i ekranach

MATEO, a właściwie Mateusz Śniechowski, nie jest wcale nikim przypadkowym. Już kilka lat temu pojawiał się na wydarzeniach takich jak "Young Stars Festival", gdzie występował m.in. obok Dawida Kwiatkowskiego. Supportował też Cody’ego Simpsona.

Później postawił mocniej na aktorstwo. Ukończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, a nawet można było go oglądać, m.in. w serialach "Ojciec Mateusz", "Na sygnale" oraz "Na dobre i na złe". Działał także w teatrze oraz dubbingu. Jego głos mogą kojarzyć między innymi fani gry „Gothic II: Kroniki Myrtany Archolos”.