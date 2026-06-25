Syn Dagmary Kaźmierskiej został lekarzem. Jaką specjalizację wybierze Conan? Już coś wiadomo

Conan Kaźmierski skończył medycynę

Syn znanej z telewizyjnych ekranów Dagmary Kaźmierskiej zakończył niezwykle istotny etap w swojej edukacji. Mężczyzna, który zyskał popularność dzięki matce występującej w hitowym formacie "Królowe życia", pomyślnie zamknął sześcioletni cykl kształcenia na kierunku lekarskim i lada moment rozpocznie profesjonalną praktykę w zawodzie medyka.

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska pokazała, jak Conan uczył się "na neonatologię". "Rano, wieczór, we dnie, w nocy"

QUIZ. "Królowe Życia" skradły serca milionom widzów! Wynik 10/10 to OBOWIĄZEK dla prawdziwych fanów Pytanie 1 z 10 Najlepszym przyjacielem Dagmary w programie był Jacek Wójcik Rafał Grabias Gabriel Seweryn Następne pytanie

Niedawno na swoich kanałach w mediach społecznościowych młody absolwent ogłosił zaliczenie ostatecznego sprawdzianu wiedzy na uczelni.

6 lat studiów. Piękny był to czas… Póki co, przed Wami wybitni młodzi lekarze i moi przyjaciele. Więcej opowiem Wam już niebawem - oznajmił.

Zdobycie dyplomu na tym wydziale to nie lada wyczyn, ponieważ nauka fachu medyka od lat plasuje się w czołówce najbardziej wymagających ścieżek edukacyjnych w naszym kraju. Z tego powodu profil internetowy młodego lekarza szybko zapełnił się słowami uznania od obserwatorów, jednak największą satysfakcję z tego sukcesu odczuwa z pewnością jego matka.

Dagmara Kaźmierska pęka z dumy z powodu sukcesu syna lekarza

Od samego początku edukacyjnej drogi gwiazda telewizji stanowiła ogromne oparcie dla swojego potomka. W licznych rozmowach z dziennikarzami celebrytka wielokrotnie akcentowała, że jest pod wielkim wrażeniem jego niezwykłego uporu oraz chęci do działania. Opowiadała również z nieskrywanym poruszeniem o jego wybitnych zdolnościach do łączenia trudnej nauki z pracą, ponieważ chłopak regularnie pomagał jej przy prowadzeniu butiku z odzieżą. Dagmara Kaźmierska zawsze podkreślała też, że pokłada w nim ogromne nadzieje i jest pewna jego świetlanej przyszłości w szpitalu.

Zobacz także: Syn Dagmary Kaźmierskiej obłapia sztuczny biust! Conan wszystko wytłumaczył w sieci

Z najnowszych informacji wynika, że świeżo upieczony absolwent nie dokonał jeszcze ostatecznego wyboru ścieżki zawodowej, jednak już wcześniej otwarcie dyskutował o swoich ulubionych dziedzinach. Zdecydowanie największym zainteresowaniem darzy on psychiatrię, nad którą zastanawiał się już w czasach edukacji licealnej. Ponadto na liście jego priorytetów widnieje chirurgia plastyczna, z którą zapoznał się szczegółowo w trakcie zajęć praktycznych i uznał ją za niezwykle pociągającą dziedzinę.

W liceum zrodził się pomysł na psychiatrię i to dalej jest aktualne. Na pierwszym roku doszła jeszcze chirurgia plastyczna, którą jestem bardzo mocno zainteresowany. Oprócz tego jest kilka specjalizacji, którymi się inspiruję, ale to wszystko jeszcze może się pozmieniać tysiąc razy - opowiadał Conan w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Wszystko wskazuje na to, że potomek telewizyjnej gwiazdy z pełną premedytacją dąży do realizacji wyznaczonych lata temu celów. Zdecydowanie wolał włożyć kitel, niż budować rozpoznawalność w rodzimym show-biznesie. Z okazji minionego Dnia Matki Dagmara Kaźmierska odpowiedziała na życzenia syna wzruszającym wpisem w sieci, pokazując swoją wdzięczność.

Ty synku jesteś moją świętością. Kocham całym sercem.

Nieprawdopodobne, co studiuje syn Dagmary Kaźmierskiej

Zobacz więcej zdjęć. Doda wyjechała z kraju. Miała ważny powód!