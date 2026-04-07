Syn Klaudii El Dursi ujawnia swoje plany. Nie zgadniecie, z czym wiąże przyszłość

Klaudia El Dursi z TVN. Co wiemy o gwieździe i jej dzieciach?

Klaudia El Dursi należy do grona najpopularniejszych twarzy stacji TVN. Jej kariera nabrała tempa po udziale w programie "Top Model", gdzie jako pierwsza uczestniczka w historii wywalczyła tak zwany złoty bilet, gwarantujący bezpośredni awans do Domu Modelek. Od 2020 roku prezenterka prowadziła popularne reality show "Hotel Paradise". W 2026 roku gwiazda ogłosiła zakończenie pracy przy tym formacie, przechodząc do ekipy prowadzących najnowszą odsłonę "Top Model".

Prywatnie prezenterka realizuje się w roli matki trojga dzieci. W skład jej rodziny wchodzą:

Dawid (poprzedni związek),

Jan,

Carmen.

Dwójka najmłodszych pociech pochodzi z jej aktualnego związku, w którym partnerem jest Jacek Leszczyński. Gwiazda stacji TVN chętnie promuje udany model rodziny patchworkowej, zachowując doskonałe i bliskie relacje z biologicznym ojcem swojego najstarszego syna. Obecny ukochany Klaudii na co dzień trzyma się z dala od show-biznesu, skupiając się na własnej działalności biznesowej. Jednocześnie stanowi dla niej ogromne oparcie w codziennych obowiązkach i wychowaniu dzieci, co jest szczególnie ważne w trakcie jej długich wyjazdów na plany zdjęciowe realizowane poza granicami kraju.

Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival

Dawid El Dursi ujawnia swoje plany. Syn celebrytki stawia na muzykę i sport

Mający 17 lat Dawid El Dursi od dłuższego czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadził już społeczność liczącą ponad 25 tysięcy obserwujących. Nastolatek wielokrotnie podkreślał, że z dużą ostrożnością podchodzi do publikowanych w internecie treści. Ostatnio zdecydował się jednak na szczerość wobec swoich sympatyków i wprost wyjawił, z jaką branżą wiąże swoją zawodową przyszłość.

- Planuję iść w muzykę. Może i mój pierwszy singiel wstawiłem dopiero jakieś 2 miesiące temu, ale tak naprawdę minęły już ponad 2 lata od kiedy tworzę muzykę. Chciałbym zajmować się tym bardziej profesjonalnie - napisał Dawid.

Młody chłopak regularnie dzieli się także w sieci kadrami z maty, na których prezentuje swoją sportową sylwetkę wyrzeźbioną podczas treningów MMA. Nastolatek przyznał uczciwie, że jego obecna częstotliwość ćwiczeń jest niewystarczająca do startu w profesjonalnych zmaganiach, ale absolutnie nie przekreśla takiej możliwości w nadchodzących latach.

- W klasie maturalnej będziemy mieć bardzo dużo wolnych godzin, więc jeżeli udałoby mi się spiąć na 3 miesiące, to jestem przekonany, że Filip Czarnecki (zawodnik i trener - przup.pd) bardzo dobrze by mnie przygotował pod zawody - przyznał Dawid.

Najstarszy syn gwiazdy nie kryje, że bardzo chętnie połączyłby karierę w branży muzycznej z brutalnym światem mieszanych sztuk walki. Nastolatek zostawia sobie otwartą furtkę na różne rozwiązania. Dawid często podkreśla w swoich wypowiedziach, że przy realizacji każdego z tych ambitnych celów może liczyć na bezwarunkowe wsparcie swojej znanej mamy.