Syn Klaudii El Dursi ujawnia swoje plany. Nie zgadniecie, z czym wiąże przyszłość

Paula Dąbrowska
2026-04-07 10:37

Klaudia El Dursi wychowuje troje dzieci, w tym najstarszego syna Dawida, który coraz śmielej myśli o światowej karierze. Nastolatek, który często towarzyszy sławnej mamie, ma przed sobą maturę, ale już podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Zamierza połączyć ze sobą dwie dość nieoczekiwane profesje.

Dawid El Dursi
Klaudia El Dursi z TVN. Co wiemy o gwieździe i jej dzieciach?

Klaudia El Dursi należy do grona najpopularniejszych twarzy stacji TVN. Jej kariera nabrała tempa po udziale w programie "Top Model", gdzie jako pierwsza uczestniczka w historii wywalczyła tak zwany złoty bilet, gwarantujący bezpośredni awans do Domu Modelek. Od 2020 roku prezenterka prowadziła popularne reality show "Hotel Paradise". W 2026 roku gwiazda ogłosiła zakończenie pracy przy tym formacie, przechodząc do ekipy prowadzących najnowszą odsłonę "Top Model".

Prywatnie prezenterka realizuje się w roli matki trojga dzieci. W skład jej rodziny wchodzą:

  • Dawid (poprzedni związek),
  • Jan,
  • Carmen.

Dwójka najmłodszych pociech pochodzi z jej aktualnego związku, w którym partnerem jest Jacek Leszczyński. Gwiazda stacji TVN chętnie promuje udany model rodziny patchworkowej, zachowując doskonałe i bliskie relacje z biologicznym ojcem swojego najstarszego syna. Obecny ukochany Klaudii na co dzień trzyma się z dala od show-biznesu, skupiając się na własnej działalności biznesowej. Jednocześnie stanowi dla niej ogromne oparcie w codziennych obowiązkach i wychowaniu dzieci, co jest szczególnie ważne w trakcie jej długich wyjazdów na plany zdjęciowe realizowane poza granicami kraju.

Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival

Dawid El Dursi ujawnia swoje plany. Syn celebrytki stawia na muzykę i sport

Mający 17 lat Dawid El Dursi od dłuższego czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadził już społeczność liczącą ponad 25 tysięcy obserwujących. Nastolatek wielokrotnie podkreślał, że z dużą ostrożnością podchodzi do publikowanych w internecie treści. Ostatnio zdecydował się jednak na szczerość wobec swoich sympatyków i wprost wyjawił, z jaką branżą wiąże swoją zawodową przyszłość.

- Planuję iść w muzykę. Może i mój pierwszy singiel wstawiłem dopiero jakieś 2 miesiące temu, ale tak naprawdę minęły już ponad 2 lata od kiedy tworzę muzykę. Chciałbym zajmować się tym bardziej profesjonalnie - napisał Dawid.

Młody chłopak regularnie dzieli się także w sieci kadrami z maty, na których prezentuje swoją sportową sylwetkę wyrzeźbioną podczas treningów MMA. Nastolatek przyznał uczciwie, że jego obecna częstotliwość ćwiczeń jest niewystarczająca do startu w profesjonalnych zmaganiach, ale absolutnie nie przekreśla takiej możliwości w nadchodzących latach.

- W klasie maturalnej będziemy mieć bardzo dużo wolnych godzin, więc jeżeli udałoby mi się spiąć na 3 miesiące, to jestem przekonany, że Filip Czarnecki (zawodnik i trener - przup.pd) bardzo dobrze by mnie przygotował pod zawody - przyznał Dawid.

Najstarszy syn gwiazdy nie kryje, że bardzo chętnie połączyłby karierę w branży muzycznej z brutalnym światem mieszanych sztuk walki. Nastolatek zostawia sobie otwartą furtkę na różne rozwiązania. Dawid często podkreśla w swoich wypowiedziach, że przy realizacji każdego z tych ambitnych celów może liczyć na bezwarunkowe wsparcie swojej znanej mamy.

