Tak rodziła się legenda disco polo. Początki kariery Zenka Martyniuka

Zenon Martyniuk, urodzony 23 czerwca 1969 roku w Gredelach, dorastał w domu pełnym muzyki. Jego talent rozwijał się od najmłodszych lat, inspirowany przez śpiewającą matkę i babcię oraz wujków, którzy grali na wiejskich zabawach. Już jako dziecko uświetniał swoimi występami szkolne akademie, a po ukończeniu szkoły podstawowej zaczął zarabiać, grając na weselach i lokalnych imprezach. To właśnie na jednym z takich przyjęć weselnych wypatrzył go Zenobiusz Gul, co otworzyło mu drzwi do pierwszych zespołów.

Przełom w jego karierze nastąpił w 1989 roku, kiedy wraz z Mariuszem Anikiejem założył zespół Akcent. Choć na początku lat 90. artyści na krótko się rozstali, a Martyniuk współtworzył formacje Ex-Akcent i Crazy Boys, to po powrocie Anikieja z Belgii w 1993 roku grupa Akcent została reaktywowana. To właśnie wtedy na dobre rozpoczęła się droga na szczyt, a zespół zaczął tworzyć przeboje, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej.

Paula Karpowicz broni disco polo: My naprawdę potrafimy śpiewać!

Nie tylko muzyka. Zenek Martyniuk na wielkim i małym ekranie

Choć Zenon Martyniuk jest przede wszystkim muzykiem, jego charyzma i popularność zaprowadziły go również do świata filmu i telewizji. Widzowie mogli zobaczyć go w gościnnych rolach w komedii "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" oraz w jednym z odcinków popularnego serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Jego barwna biografia stała się inspiracją dla filmu fabularnego "Zenek" w reżyserii Jana Hryniaka, który miał premierę w 2020 roku. Martyniuk pojawił się w nim osobiście, grając samego siebie.

Artysta jest także stałym bywalcem największych telewizyjnych wydarzeń muzycznych, takich jak "Sylwester Marzeń z Dwójką", gdzie jego występ w duecie z Marylą Rodowicz odbił się szerokim echem w mediach. W 2019 roku telewizja publiczna wyemitowała benefis z okazji 30-lecia jego pracy artystycznej, który przyciągnął przed ekrany miliony widzów. W 2024 roku Martyniuk sprawdził się w nowej roli, zostając jurorem w programie "Disco Star". Jego wizerunek był również wykorzystywany w kampaniach reklamowych znanych marek, takich jak MediaMarkt czy Delikatesy Centrum.

Król jest tylko jeden. Czym Zenek Martyniuk podbił serca Polaków?

Zenon Martyniuk od lat nosi nieoficjalny, ale powszechnie uznawany tytuł "króla disco polo". Jego fenomen polega na tworzeniu piosenek, które łączą pokolenia i stają się nieodłącznym elementem polskich wesel, imprez i festynów. Utwory takie jak "Królowa nocy", "Przekorny los" czy absolutny hit "Przez twe oczy zielone" znają niemal wszyscy. Teledysk do tej ostatniej piosenki stał się internetowym fenomenem, jako jeden z pierwszych polskich klipów przekraczając barierę 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube.

Za co fani go kochają? Za autentyczność, sceniczną charyzmę i charakterystyczny styl, w którym disco polo miesza się z wpływami muzyki cygańskiej. Martyniuk jest także znany ze swojego łagodnego usposobienia i częstego używania zdrobnień w publicznych wypowiedziach, co dodatkowo buduje jego wizerunek ciepłej i przystępnej osoby. Uważany jest za jednego ze współautorów nazwy gatunku "disco polo", co cementuje jego pozycję jako ikony tej muzyki.

Niezwykła metamorfoza króla disco polo. Jak Zenon Martyniuk zmieniał się przez lata?

Wizerunek Zenona Martyniuka ewoluował na przestrzeni dekad, a najbardziej charakterystycznym elementem jego stylu była fryzura. Na początku kariery, w latach 90., artysta nosił długie, często rozjaśniane włosy, inspirowane jego muzycznymi idolami, takimi jak Limahl, George Michael czy Dieter Bohlen z Modern Talking. To uczesanie przez wiele lat było jego znakiem rozpoznawczym i symbolem tamtej epoki w muzyce disco polo.

Pod koniec lat 90. nadszedł czas na radykalną zmianę. Zachęcony przez fryzjera, Zenek Martyniuk zdecydował się na krótkie cięcie, stylizowane na fryzurę Ricky'ego Martina, który był wówczas u szczytu popularności. Ta metamorfoza odświeżyła jego wizerunek, nadając mu bardziej nowoczesny wygląd. Choć fryzury się zmieniały, jeden element jego scenicznej garderoby pozostał niemal niezmienny - na scenie artysta najczęściej pojawia się w eleganckiej koszuli i garniturze, co podkreśla jego profesjonalizm i szacunek do publiczności.

78

Miłość jak z piosenki. Prywatne życie Zenona Martyniuka

Życie prywatne Zenona Martyniuka to historia stabilizacji i oddania rodzinie, co stanowi kontrast dla burzliwego świata show-biznesu. 4 lutego 1989 roku poślubił swoją ukochaną Danutę Rolecką, której zadedykował utwór "Sonet dla miłości". Para jest razem od ponad trzech dekad i doczekała się syna Daniela, który jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Dziś Zenon Martyniuk jest nie tylko gwiazdą estrady, ale także dumnym dziadkiem. Ma dwoje wnucząt: Laurę, urodzoną w 2019 roku, oraz Floriana, który przyszedł na świat w 2025 roku. Rodzina od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Poza muzyką wielką pasją artysty jest piłka nożna. Jest on wiernym kibicem Jagiellonii Białystok, dla której nagrał specjalną wersję swojego przeboju – "Przez twe bramki strzelone", a w 2024 roku wystąpił przed meczem, który zapewnił drużynie historyczne mistrzostwo Polski.

Co dziś słychać u króla disco polo? Zenek Martyniuk nie zwalnia tempa

Mimo upływu lat Zenon Martyniuk wciąż pozostaje jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jego kalendarz koncertowy jest nieustannie wypełniony, a on sam regularnie pojawia się na największych festiwalach i w programach telewizyjnych. Artysta nie przestaje tworzyć i wciąż dostarcza fanom nowych przebojów, takich jak wydany w 2025 roku singiel "Mandacik", nagrany we współpracy z zespołem Łobuzy.

Król disco polo udowadnia, że jego fenomen nie jest chwilową modą. Dzięki konsekwentnej pracy, talentowi i bliskiemu kontaktowi z fanami, utrzymuje swoją pozycję na szczycie, pozostając niekwestionowaną ikoną gatunku i artystą, którego piosenki łączą pokolenia Polaków.