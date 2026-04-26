Zaskoczenie w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami". Gdzie podziała się Ewa Kasprzyk?

Ćwierćfinałowy odcinek tanecznego przeboju stacji Polsat zaskoczył widzów. Fani formatu błyskawicznie zauważyli roszadę w składzie oceniającym występy uczestników. Za stołem jurorskim zabrakło bowiem Ewy Kasprzyk, która musiała zrezygnować z obecności na planie z uwagi na obowiązki prywatne.

Nieobecna aktorka uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci w programie. Od samego początku budzi ogromne emocje - część publiczności ceni ją za bezkompromisowość i odważne, pełne aluzji oceny, podczas gdy inni regularnie poddają jej zachowanie surowej krytyce. Produkcja stanęła przed trudnym zadaniem znalezienia odpowiedniego zastępstwa na ten jeden wieczór, ponieważ bez charyzmatycznej gwiazdy telewizyjne show traci swój dotychczasowy, pikantny charakter.

Agata Kulesza wraca do formatu "Taniec z Gwiazdami". Jak wyglądała w białym garniturze?

Ostatecznie fotel jurorki zajęła inna znakomita aktorka – Agata Kulesza. Gwiazda polskiego kina doskonale zna realia programu, ponieważ w 2008 roku sama wywalczyła Kryształową Kulę, przechodząc do historii telewizyjnego formatu. Informacja o jej powrocie wywołała lawinę komentarzy w internecie. Publiczność zareagowała skrajnie różnie. W sieci nie brakowało głosów zachwytu, ale pojawiły się również obawy, czy nowa jurorka zdoła dorównać temperamentem swojej poprzedniczce, od której często zależała dynamika całego widowiska.

Sama Kulesza zaprezentowała się przed kamerami w doskonałym nastroju i zachwyciła elegancką stylizacją. Na czerwony dywan wkroczyła w dwuczęściowym, białym garniturze, na który składały się luźna marynarka i szerokie spodnie. Całość uzupełniał wyrazisty akcent przełamujący minimalistyczny strój - przypięty do klapy duży kwiat w różowym kolorze. Aktorka wyglądała niezwykle stylowo, idealnie wpisując się w telewizyjny dress code.

Co intrygujące, w przeszłości dochodziło już do podobnych zmian na stanowiskach jurorskich. Ewa Kasprzyk wcześniej miewała krótkie przerwy w nagraniach w poprzednich edycjach formatu. Wówczas w jej fotelu zasiadały równie głośne nazwiska polskiego show-biznesu – wokalistka Beata Kozidrak oraz aktorka Małgorzata Socha. Tym razem to właśnie Agata Kulesza powiększyła grono telewizyjnych gwiazd zaproszonych do gościnnego oceniania tanecznych zmagań na parkiecie.

Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?