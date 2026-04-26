Zaskakująca zmiana wizerunku Iwony Pavlović. Fani "Tańca z Gwiazdami" oniemieli, gdy to zobaczyli

Paula Dąbrowska
2026-04-26 21:39

Najnowsza edycja tanecznego show Polsatu przynosi mnóstwo emocji, od zachwytów po starcia w jury. Największe poruszenie podczas ćwierćfinału wywołała jednak niespodziewanie Iwona Pavlović. Słynna z ostrych ocen jurorka zaskoczyła wszystkich nie krytyką, a niecodziennym ubiorem.

Nowości w 18. sezonie "Tańca z Gwiazdami"

Od pierwszego odcinka osiemnasta seria show Polsatu reklamowana była jako przełomowa. Stacja przygotowała dla widzów wiele zmian i nietypowych wyzwań dla tańczących par. Uczestnicy mierzyli się z nowymi formatami, takimi jak epizod dedykowany influencerom czy choreografie opierające się na ich sekretnych słabościach, czyli tak zwanych "guilty pleasure".

Jurorka Iwona Pavlović - ikona programu

Zasiadająca w jury od 2004 roku Iwona Pavlović to utytułowana tancerka i międzynarodowa sędzia. Wielokrotna mistrzyni kraju w tańcach towarzyskich ocenia też zmagania na turniejach federacji WDSF i zawody profesjonalistów. Właścicielka szkoły tańca dorobiła się przydomku "Czarna Mamba" ze względu na swój surowy i rzeczowy sposób oceniania występów.

Komentarze wokół ubioru Iwony Pavlović

W mediach społecznościowych jurorka często spotyka się z krytyką ze względu na swoje oceny. Widzowie wytykają jej faworyzowanie wybranych par przy jednoczesnym bezwzględnym punktowaniu błędów innych. Tym razem, podczas ćwierćfinałowego odcinka 18. sezonu, wywołała jednak burzę z zupełnie innego powodu. Poszło o jej kreację.

Znana z zamiłowania do czerni ekspertka tym razem postawiła na długą czerwoną suknię z ozdobnymi rękawami przypominającymi pióra. Niespodziewana odmiana spotkała się z ogromnym uznaniem publiczności, która nie szczędziła komplementów nowej odsłonie "Mamby".

- Wygląda oszałamiająco. Pięknie jej w tej czerwieni - napisała jedna z fanek.

