Tych zestawów McDonald's nie zjesz w Polsce. Bez problemu za to kupisz je w... Niemczech

Krótka historia Mcdonald's w Polsce i na świecie
Historia McDonald’s rozpoczęła się w 1940 roku od małej restauracji braci McDonald w San Bernardino, ale jej globalny sukces to zasługa Raya Kroca. W 1955 roku założył on korporację, która zrewolucjonizowała gastronomię poprzez Standaryzowany System Obsługi, pozwalający na identyczną jakość posiłków w każdym miejscu na świecie. Obecnie sieć posiada ponad 40 tysięcy placówek w 120 krajach, serwując dania milionom klientów dziennie.
W Polsce historia marki zaczęła się symbolicznie 17 czerwca 1992 roku w warszawskim Sezamie. Otwarcie to stało się wydarzeniem narodowym – w pierwszym dniu złożono rekordowe 13 304 zamówienia, co było wówczas światowym wynikiem. W 2026 roku, McDonald’s jest niekwestionowanym liderem rynku w Polsce, posiadając 618 restauracji rozlokowanych w ponad 150 miastach. Firma zatrudnia około 33 tysiące pracowników, a ponad 90% lokali zarządzanych jest przez niezależnych franczyzobiorców.
Sieć stawia obecnie na pełną cyfryzację, personalizację ofert w aplikacji oraz intensywną rozbudowę punktów typu McDrive przy trasach szybkiego ruchu i w średniej wielkości miejscowościach. Co roku mapa punktów powiększa się o kilkadziesiąt nowych obiektów.
Polak nie zje tego zestawu, za to Niemiec go szybko dorwie. Dlaczego McDonald's ma różne oferty?
Z okazji premiery filmu nowej części "Super Mario" McDonald's na całym świecie wypuścił specjalne zestawy filmowe.
- W Polsce, w ramach współpracy McDonald’s® i twórców „Super Mario Galaxy Film”, dostępny jest zestaw Happy Meal® wraz z 12 unikatowymi figurkami z kultowymi postaciami, takimi jak Mario, Luigi, Yoshi, Toad czy księżniczki Peach i Rosalina - napisało Biuro Prasowe McDonald’s Polska.
Niemcy za to mają o wiele większą ofertę składającą się z:
- gwiazdek-serków,
- lodów,
- boxa z nuggetsami, gwiazdkami i specjalnymi sosami (trzema - jalapenio, cytrynowym i grzybowym).
W galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak dokładnie wyglądają i ile kosztują w Niemczech.
Jednak dlaczego oferta się tak różni? Jak przekazał nam McDonald's, niestety wszystko zależy kampanii reklamowych na dany kraj.
Jak widać, w Polsce postawiono na mniejszą ofertę niż np. w Niemczech.