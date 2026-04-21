Dzień Ziemi 2026 w Polsce. Nasza moc, nasza planeta w lokalnych akcjach

Od globalnego hasła do lokalnych działań w Tygodniu Ziemi

Światowe obchody Dnia Ziemi rozszerzają się od kilku lat na cały Tydzień Ziemi, który w tym roku trwa od 19 do 25 kwietnia. Organizatorzy podkreślają, że hasło „Nasza Moc. Nasza Planeta” przypomina o kluczowej roli zwykłych ludzi, społeczności, szkół i firm w ochronie środowiska. To oddolne działania mają pomagać w walce o czyste powietrze, wodę, energię, ochronę zasobów naturalnych i stabilność klimatu, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie mieszkańców, bezpieczeństwo żywnościowe i koszty funkcjonowania miast.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez organizację Earth Day, lokalne inicjatywy, takie jak budowa zdecentralizowanych źródeł energii odnawialnej, programy ograniczania odpadów czy odbudowa ekosystemów, wzmacniają odporność społeczności i pomagają utrzymać ciągłość działań proekologicznych, niezależnie od zmian politycznych. Każde, nawet niewielkie działanie ma znaczenie w skali globalnej.

Samorządy i mieszkańcy w akcji: sprzątanie miast i edukacja najmłodszych

W wielu polskich miastach Dzień Ziemi łączy się z wiosennym porządkowaniem terenów zielonych oraz edukacją ekologiczną. Przykładem jest Słupsk, który 22 kwietnia organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi 2026 pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”. Miasto zaprasza mieszkańców w godzinach 9.00-14.00 przed Ratusz na „Eko-spotkania w namiocie”. Tam przygotowano testy wiedzy, rebusy, wykreślanki i łamigłówki przyrodnicze, a na uczestników czekają upominki promujące ekologiczny styl życia.

Równolegle Słupsk prowadzi szeroką akcję wiosennego sprzątania terenów miejskich. Samorząd zapewnia mieszkańcom worki i rękawice, zachęcając do porządkowania okolicy, a zebrane odpady trafią do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Z informacji Urzędu Miejskiego w Słupsku wynika, że co roku w sprzątanie angażują się przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli, które w ten sposób uczą się odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Silny akcent edukacyjny pojawia się także w Kielcach. Jak relacjonuje Radio eM Kielce, tamtejsi strażnicy miejscy prowadzą cykliczne zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Uczą zasad segregacji odpadów, dbania o powietrze, glebę i wodę, często w formie warsztatów we współpracy z firmą zajmującą się gospodarką odpadami. Podczas takich spotkań uczniowie nie tylko poznają teorię, ale też w praktyce ćwiczą dzielenie odpadów na te, które nadają się do ponownego wykorzystania, i te, które muszą trafić do utylizacji. Z relacji kieleckich strażników wynika, że najmłodsi niejednokrotnie zaskakują dorosłych znajomością zasad ekologii, a nawet zwracają uwagę rodzicom na ich codzienne błędy, jak choćby parkowanie na trawnikach czy marnowanie wody.

Drzewa, które produkują tlen dla milionów. Wolontariusze i firmy też świętują Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest także okazją, by zwrócić uwagę na działania dużych przedsiębiorstw związanych z przemysłem i energetyką. Jak opisuje portal netTG.pl, wolontariusze KGHM po raz kolejny spotkali się w okolicach Huty Miedzi Głogów, aby w ramach Światowego Dnia Ziemi posadzić około 4 tysięcy drzew. Nowe dęby i buki mają w przyszłości wspierać lokalną bioróżnorodność i zaspokajać zapotrzebowanie tlenowe mieszkańców regionu.

Sadzenie drzew przy hucie jest częścią szerszego programu. Jak podkreśla netTG.pl, KGHM od lat prowadzi odtwarzanie i przebudowę drzewostanów na terenach leśnych wokół swoich zakładów. Tylko w ubiegłym roku spółka posadziła około 200 tysięcy drzew i 6 tysięcy krzewów, a wiosną 2026 roku planuje kolejne 100 tysięcy sadzonek drzew i krzewów leśnych w rejonie Huty Miedzi Głogów i na obszarze użytku ekologicznego. Średnio na 1 hektar odnawianej powierzchni przypada około 7 tysięcy młodych drzew.

KGHM zarządza ponad 1340 hektarami lasów, z czego największe kompleksy znajdują się właśnie przy hutach w Głogowie i Legnicy. Znaczącym przyrodniczo obszarem są „Łęgi Głogowskie”, gdzie wśród bujnej roślinności gnieżdżą się liczne gatunki ptaków i drobnych zwierząt. Lasy te działają jak naturalny filtr powietrza, pochłaniając dwutlenek węgla i ograniczając część zanieczyszczeń. Według danych przytoczonych w portalu, polskie lasy wchłaniają rocznie ponad 40 milionów ton CO2, a 1 hektar lasu w ciągu doby może wytworzyć około 700 kilogramów tlenu, co zaspokaja dzienne potrzeby około 2500 osób. Szacunki pokazują, że lasy zarządzane przez KGHM mogą w przyszłości zapewniać dobowe zapotrzebowanie tlenowe blisko 3,5 miliona ludzi i pochłaniać roczną emisję spalin porównywalną z ponad 5 tysiącami samochodów osobowych.

Dzień Ziemi jako stały element kalendarza miast i gmin

Dzień Ziemi, ustanowiony w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce obchodzony od 1990 roku, coraz mocniej wpisuje się w lokalne kalendarze. W wielu samorządach święto rozszerza się na całe weekendy i tygodnie pełne wydarzeń. Pułtusk organizuje własny Dzień Ziemi, połączony z akcją sprzątania gminy, w którą włączają się mieszkańcy, szkoły, instytucje i stowarzyszenia. Wspólne porządkowanie przestrzeni publicznej kończy się ogniskiem i poczęstunkiem, co wzmacnia integrację społeczności.

Podobne inicjatywy podejmuje Konin, gdzie zapowiedziano obchody Dnia Ziemi 25 kwietnia, oraz inne miasta, w tym Chorzów, który już zorganizował sprzątanie jednego z najcenniejszych przyrodniczo terenów – Żabich Dołów. Samorządy podkreślają, że takie wydarzenia nie są jednorazową akcją, ale elementem szerszej strategii dbania o środowisko i budowania odpowiedzialnych postaw wśród mieszkańców.