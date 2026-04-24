Stylistka oceniła rzęsy Magdy z Hotelu Paradise. Ta jej wprost odpowiedziała

Magda w Hotelu Paradise 12

Magda jest jedną z pierwszych uczestniczek w Hotelu Paradise 12. Ambitna pielęgniarka z Włocławka od początku nie ukrywała tego, że jednym z jej głównych celów w programie jest wygrana całej nagrody i jest skłonna nawet rzucić kulą. Wywołało to falę dyskusji w mediach społecznościowych. Gdy związała się z Andrzejem, wiele osób widziało, że para ogólnie skupia się na finale. Choć Magda nawiązywała trwałe przyjaźnie z np. Martą czy Roksaną, dziewczyna jednocześnie krytykowała innych uczestników oraz snuła własne plany, aby byle dojść do Ścieżki Lojalności. Internauci grzmieli w komentarzach, że dziewczyna jest niezwykle "perfidna" w swoich grach i idzie po trupach do celu. Potrafiła nawet umniejszyć innym relacjom, aby je podkopać.

Jednocześnie w mediach społecznościowych dziewczyna zawsze się broniła, że dostosowała się do reguł programu i wie, jak grać. Nie wiadomo, czy wyjaśniła sobie wszelkie niesnaski z innymi uczestnikami, choć patrząc na ich odpowiedzi na relacjach na Instagramie widać, z kim Magda obecnie utrzymuje kontakt, a kto raczej ją omija.

Rusza Hotel Paradise 12

Magda reaguje na krytykę swoich rzęs

W mediach społecznościowych coraz więcej influencerów parodiuje Magdę i jej niektóre odzywki. Nikt się jednak nie spodziewał tego, że jedna ze stylistek rzęs postanowi ocenić jej... oczy.

- Kiedy jesteś stylistką rzęs i oglądając Hotel Paradise zastanawiasz się, co tam się wydarzyło [...] Rzęsy każdej uczestniczki zostały obczajone - pisała jedna ze stylistek.

Widać na nim rzęsy Magdy, gdzie w jednym miejscu brakuje włosków. Stylistka nie spodziewała się chyba tego, że Magda postanowi odpowiedzieć jej na ten filmik.

- No nie wiem może wysoka wilgotność powietrza, kąpiele w basenie, prysznic 3 razy dziennie i odrost 3 tygodni? A co do tego dnia to Roksana zdążyła mi wieczór wcześniej zrobić rzęsy bondingowe tylko na jedno oko, bo kazali nam iść spać - tłumaczyła się Magda.

Inna z dziewczyn postanowiła wyjaśnić, dlaczego tak one wyglądają.