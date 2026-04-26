Śmierć polskiej influencerki przed klubem w Londynie. Są zarzuty morderstwa dla gwiazdy z telewizji

Nie żyje 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam

W ostatnich dniach media w Polsce i Wielkiej Brytanii obiegła informacja o dramatycznym zdarzeniu w londyńskiej dzielnicy Soho. Samochód wjechał tam w grupę osób stojących przed nocnym klubem, w wyniku czego poszkodowane zostały trzy osoby: 58-letni mężczyzna i dwie kobiety. Wśród nich znalazła się działająca w internecie jako Klaudiaglam, 32-letnia polska influencerka urodowa, Klaudia Zakrzewska. Trafiła ona do szpitala z bardzo ciężkimi obrażeniami.

Przez prawie tydzień medycy robili wszystko, co w ich mocy, aby uratować życie 32-latki. O modlitwę w jej intencji prosiła matka kobiety, informując o niezwykle trudnym stanie córki. Ostatecznie, w sobotni wieczór poinformowano o śmierci Klaudii Zakrzewskiej, której obrażenia okazały się zbyt poważne. Głos zabrała również brytyjska policja, składając kondolencje.

"Chcielibyśmy przekazać nasze najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Klaudii w obliczu tej tragicznej wiadomości. Nasze myśli są również ze wszystkimi osobami dotkniętymi tym zdarzeniem" - powiedziała główna inspektor Alison Foxwell.

Do koszmarnego w skutkach zdarzenia doszło 19 kwietnia nad ranem, ok. godziny 4:30. Według ustaleń brytyjskich śledczych, czarnym Mercedesem, który z premedytacją wjechał w ludzi, kierowała Gabrielle Carrington, znana z finału talent show "The X Factor".

Zarzut morderstwa dla uczestniczki "The X Factor" po śmierci Klaudii Zakrzewskiej

Z relacji świadków wynika, że przed potrąceniem pomiędzy Gabrielle Carrington a Klaudią Zakrzewską doszło do ostrej wymiany zdań, a nawet fizycznej szarpaniny. Tłem konfliktu miał być mężczyzna. Kamery monitoringu zarejestrowały moment, gdy uczestniczka show wsiada do auta i wjeżdża prosto w 32-letnią Polkę.

Wezwane na miejsce służby natychmiast zatrzymały sprawczynię. Początkowo usłyszała ona zarzuty usiłowania zabójstwa, jazdy pod wpływem alkoholu w sposób niebezpieczny i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak podaje amerykański dziennik "New York Post", w związku ze śmiercią Klaudii Zakrzewskiej, prokuratura podjęła decyzję o zmianie kwalifikacji czynu. Gabrielle Carrington odpowie teraz przed sądem za morderstwo.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

